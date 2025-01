Afrique: Focus sur une association membre - Le Maroc

Notre focus hebdomadaire sur les associations membres s'intéresse au Maroc, membre de la Confédération africaine de football depuis 1960.

ÉQUIPE NATIONALE

Bien qu'en tant que pays hôte, le pays était d'office qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies de cette année, le Maroc a participé aux éliminatoires au deuxième semestre de l'année dernière où il a été le seul pays à réaliser un parcours sans faute (six victoires en six matches). Il a remporté ses huit derniers matches internationaux.

Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022, ils vont désormais se concentrer sur la reprise en mars de la campagne de qualification pour le Mondial 2026. Ses prochains adversaires ont pour noms : le Niger et la Tanzanie.

Le Maroc est en tête du groupe E avec trois victoires lors de ses trois premiers matches et est bien lancé pour sécuriser son ticket pour la phase finale de ce rendez-vous en Amérique du Nord.

L'équipe féminine accueillera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine CAF TotalEnergies en juin et affrontera dans le groupe A la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Zambie. Le Maroc a terminé deuxième de la dernière phase finale de la CAN, qu'il a également accueillie.

Il accueillera également la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans de la CAF TotalEnergies en mars et avril.

CLUBS

Les FAR de Rabat et le Raja Casablanca ont été associés cette saison dans le même groupe en Ligue des Champions CAF TotalEnergies et, à deux journées de la fin, ils ont tous deux une chance de se qualifier pour les quarts de finale.

Avec quatre victoires en quatre matchs, la RS Berkane est devenue la semaine dernière la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies. Elle avait été finaliste de la compétition la saison dernière. Elle s'inclinait en finale contre les Égyptiens de Zamalek.

En novembre, le Maroc a accueilli la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Et l'AS FAR a atteint la finale avant de s'incliner 1-0 face au TP Mazembe.

LEADERSHIP

Fouzi Lekjaa est président de la Fédération royale marocaine de football depuis 2014 et est également membre du Conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la Confédération africaine de football.

Depuis 2000, il s'est impliqué dans la gestion de la RS Berkane, le club de sa ville natale, qu'il a aidé à passer de la troisième division du football marocain à la victoire en Coupe de la Confédération.

HISTOIRE

Le Maroc a été le premier pays africain à participer à une phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, en 1970 au Mexique.

Lors de leur entrée en compétition à León, les débutants ont surpris l'Allemagne de l'Ouest, très appréciée, en prenant l'avantage en première mi-temps grâce à Jarir Houmane et ont perdu de justesse 2-1 à la fin lorsque Gerd Muller a marqué le but victorieux en fin de match.

Lors de leur deuxième match dans le Groupe 4, ils ont tenu bon pendant 68 minutes avant d'encaisser trois buts en l'espace de huit minutes et de perdre contre le Pérou.

Mais un match nul 1-1 lors de leur dernier match a permis à l'équipe du sélectionneur Blagoja Vidinić d'obtenir le premier point de l'histoire de l'Afrique en Coupe du monde contre la Bulgarie grâce à l'égalisation de Maouhoub Ghazouani pour le Maroc.