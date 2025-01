Guinée Bissau: Anciens résistants - Signature à Rabat d'une convention de coopération entre le pays et la Guinée-Bissau

Rabat — Une convention de coopération et de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le Haut-commissariat aux Anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et le ministère des Anciens combattants, de la Liberté et de la Patrie de la République de Guinée-Bissau.

Cette convention, paraphée par le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, et le ministre des Anciens combattants, de la Patrie et de la Liberté de la Guinée-Bissau, Aly Hijazy, vise notamment à préserver et valoriser la mémoire historique en partage, renforcer la coopération institutionnelle et améliorer les conditions de vie des anciens résistants et combattants.

De même, elle prévoit l'échange d'informations sur les sujets communs et la diffusion des travaux culturels, scientifiques et documentaires mettant en lumière la vie des anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération des deux pays. La même convention tend, par ailleurs, à promouvoir les initiatives et activités destinées à améliorer les conditions morales et matérielles des communautés des anciens combattants et de leurs familles.

Aussi, le Maroc et la Guinée-Bissau s'engagent à mettre en place des initiatives visant à renforcer la coopération internationale, notamment en matière de promotion et de diffusion des valeurs de nationalisme et de citoyenneté positive auprès de la jeunesse et des générations montantes dans les deux pays.

A cette occasion, M. El Ktiri a indiqué que la signature de cette convention vise à "valoriser et préserver la mémoire historique commune, améliorer les conditions sociales des anciens résistants et membres de l'armée de libération au Maroc et des anciens combattants de la Guinée-Bissau et renforcer la coopération institutionnelle".

Ce document, a-t-il ajouté, reflète l'engagement mutuel à valoriser la mémoire collective et à faire bénéficier les anciens résistants et combattants des programmes de développement réalisés dans les deux pays.

De son côté, M. Hijazy a salué le niveau des relations historiques unissant le Maroc et la Guinée-Bissau, plaidant pour le renforcement de l'échange des expériences entre les deux pays.

Soulignant l'importance de cette convention de coopération et de partenariat, le responsable bissau-guinéen a affirmé que le Maroc est un "partenaire traditionnel qui a toujours soutenu la République de Guinée-Bissau durant sa période de libération et continue de la soutenir aujourd'hui".