Maroc: Congrès des ministres arabes de l'Education - Le pays plaide pour renforcer les usages de l'IA dans l'enseignement

Doha — Le Maroc a appelé, mardi à Doha, à l'occasion de la 14e Conférence des ministres arabes de l'Éducation, à l'élaboration d'une stratégie arabe pour développer les usages de l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation et l'enseignement.

A cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, président de la Commission Nationale pour l'Education, les Sciences et la Culture, Mohamed Saad Berrada, a souligné la nécessité d'ériger l'IA en levier essentiel dans l'éducation, la formation et la recherche scientifique, en renforçant son accessibilité, son efficacité et son adaptabilité aux besoins des sociétés arabes.

Dans une allocution lue en son nom par Younes Shimi, secrétaire général du ministère, M. Berrada a passé en revue les efforts déployés par le Maroc, représenté à cet événement par une importante délégation, afin d'intégrer progressivement l'IA dans le processus éducatif, à travers son utilisation dans la lutte contre le décrochage scolaire et l'amélioration des résultats, soulignant que la formation et le renforcement des capacités des enseignants constitue un autre domaine où cette technologie peut être utilisée pour adapter la formation aux besoins des élèves et développer les compétences du corps enseignant.

M. Berrada est également revenu sur le chantier vital de réforme du système éducatif au Maroc, qui tire son référentiel des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, précisant que dans le cadre de son programme 2021-2026, le gouvernement poursuit la mise en oeuvre de cette réforme, à travers "la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous".

Il a, dans le même sillage, mis l'accent sur le projet ambitieux "des écoles pionnières" visant à instaurer un nouveau modèle de l'école publique, basé sur un apprentissage de qualité dans le but de transformer les méthodes et les approches pédagogiques, relevant que la feuille de route 2022-2026 de la réforme de l'éducation accorde une place particulière au corps enseignant à travers un ensemble de programmes qui lui sont dédiés.

D'autre part, le ministre a souligné les efforts soutenus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la résistance du peuple palestinien, saluant le rôle fondamental de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité, via la mise en place au profit des habitants de la Ville Sainte de nombreux projets de développement, notamment dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture.

Pour ce qui est de la coopération maroco-africaine, le ministre a rappelé que l'année 2024 a été marquée par la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie, en application des Hautes Orientations Royales, exprimées dans le message de Sa Majesté le Roi adressé aux participants à la 7e Conférence internationale de l'UNESCO sur l'Éducation des adultes, tenue à Marrakech en 2022.

Lors de cette session, qui a été marquée par la passation du Maroc au Qatar de la présidence du Congrès, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a rendu hommage au Royaume pour ses efforts dans le domaine de l'Éducation et de l'enseignement.