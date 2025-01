Ile Maurice: Tehzeeb Goorahoo - Des éclairs plein d'avenir

Jeune pâtissière aux doigts de fée, Tehzeeb Goorahoo aspire à apporter une touche d'innovation à ses créations. Encore collégienne, elle déborde déjà d'idées pour construire sa jeune carrière. Son rêve ? Ouvrir une pâtisserie de renom à Maurice, digne des plus grands maîtres français dans l'art sucré.

C'est à seulement huit ans que Tehzeeb Goorahoo fait ses premiers pas en pâtisserie. Aujourd'hui âgée de 17 ans, elle se remémore avec le sourire ses débuts dans cet univers gourmand. «En regardant ma mère préparer des gâteaux, j'ai eu l'idée de l'aider.» Rapidement, elle fait comprendre à son entourage que cette activité dépasse le simple caprice d'enfant. «À cette époque, ma mère suivait des cours de pâtisserie pour se perfectionner, et moi, je l'observais, fascinée, alors que j'étais encore en école primaire.»

Face à la demande croissante des boutiques et des supermarchés, le coup de main de Tehzeeb devient indispensable. Avec le temps, sa famille décide de lancer une petite entreprise artisanale. «Nous préparions tout à la maison et semaine après semaine, ma passion pour la pâtisserie ne faisait que grandir.» En 2017, elle suit son premier cours à Les Moulins de la Concorde.

«À 12 ans en 2020, j'in- tègre la Top Chef Culinary Hotel School Ltd. Cette formation m'a permis de me perfectionner.» Sa carrière prend alors un sérieux élan : «J'ai même eu l'opportunité de participer à des concours de pâtisserie. J'étais très stressée, car j'étais la plus jeune participante.» Galvanisée par ses réussites, elle poursuit deux années supplémentaires de formation à Top Chef, en 2022 et 2023.

Cependant, l'approche des examens du School Certificate (SC) l'oblige à ralentir le rythme. «J'ai préféré me concentrer sur mes études, mais cela ne m'a pas empêchée de prendre des commandes et de confectionner des gâteaux à la maison, même pendant la période d'examens. Tout est une question d'équilibre et je ne voulais surtout pas perdre la main», confie-t-elle avec un sourire.

En attendant les résultats de ses examens ce mois-ci, Tehzeeb reste indécise quant à ses choix pour le Higher School Certificate. «J'ai opté pour des matières scientifiques en SC, mais je ne sais pas encore vers quelle filière me diriger.»

Une chose est sûre : une fois ses études terminées, Tehzeeb compte se spécialiser dans sa passion. «Je rêve de partir à l'étranger pour apprendre davantage et enrichir mon expérience. Mon objectif est d'offrir une gamme variée et raffinée à mes clients.»

Son ambition ? Devenir une pâtissière professionnelle reconnue. «Je veux qu'on reconnaisse mon travail, au-delà des gâteaux d'anniversaire ou des classiques comme les napolitaines et les tartes bananes. Je veux apporter une nouvelle saveur à cet art.» Avec autant de détermination, Tehzeeb Goorahoo semble avoir un avenir tout tracé dans le monde de la pâtisserie.