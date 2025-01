Ile Maurice: Boxe - Gaëtan Runghien fier du parcours de son ancien poulain Josian Lebon

La saison 2024 aura été riche en événements pour l'assistant entraîneur national, Josian Lebon. En effet, il a accompagné des sélections lors de plusieurs compétitions à l'étranger et les résultats ont été très satisfaisants globalement. S'il a pu se faire sa place désormais au sein du staff technique de la Fédération mauricienne de Boxe (FMB), il n'oublie pas ceux qui l'ont encadré durant son parcours. Il y a une personne en particulier envers laquelle il est très reconnaissant, c'est Gaëtan Runghien, son premier entraîneur.

«Gaëtan Runghien a été comme un papa pour moi. C'est lui qui m'a transmis cette passion pour la boxe. Il a 73 ans aujourd'hui et il est toujours dans le circuit. Il anime toujours les sessions d'entraînement au sein du Tranquebar Boxing Club. Grace à lui, j'ai désormais un métier, je suis entraîneur de boxe et employé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans ma carrière, l'autre personne qui m'a bien soutenu c'est l'ancien ministre Michael Glover. Je leur suis très reconnaissant», confie Josian Lebon.

Josian Lebon recevant une médaille de Michael Glover. Il a beaucoup apprécié le soutien que lui a accordé l'ancien ministre des Sports.

Gaëtan Runghien fait ressortir qu'à ses débuts, Josian Lebon a fait preuve d'assiduité. «Si l'entraînement débutait à 17h, il était déjà arrivé à 16h30. Il avait beaucoup de volonté. Il était discipliné. Josian a débuté au club de Tranquebar alors qu'il avait 9 ans», affirme-t-il.

Le club de Tranquebar a été créé après la carrière de boxeur de Gaëtan Runghien qui a duré de 1971 à 1974. «En fait, j'ai perdu un combat lors du Boxing in Studio à la MBC contre Gervais Paya et dans la foulée, j'ai mis fin à ma carrière avec l'intention de devenir entraîneur. Nous nous sommes associés, Gervais et moi, et nous avons entraîné des boxeurs de la région port-louisienne. Une fois, lors d'une compétition opposant Port-Louis au reste de l'île, nous avons remporté 9 des 10 combats au programme», se remémore-t-il fièrement.

Josian Lebon dans le coin du ring à l'écoute des consignes de Gaëtan Runghien, lors d'un combat.

Notre interlocuteur souligne que bon nombre de bons boxeurs ont évolué sous sa férule mais les trois meilleurs sont Josian Lebon, Kennedy St-Pierre et Merven Clair. «Josian était à l'écoute des consignes et quand je lui disais de viser le foie de son adversaire, ses coups étaient imparables. Il a remporté bon nombre de ses combats avant la limite. Cela me fait grand plaisir de voir Josian qui a été un grand boxeur devenir un grand entraîneur désormais», dit-il.

Il est bon de rappeler que Josian Lebon a été le premier boxeur mauricien à passer un tour aux Jeux Olympiques. C'était en 1996 à Atlanta.

Évoquant le parcours du Tranquebar Boxing Club, Gaëtan Runghien rappelle qu'au départ, les sessions d'entraînement se déroulaient dans un centre non loin de l'école Guy Rozemont. «Ensuite, nous avons été au Champ de Mars. Depuis 2005, le club est basé dans un centre à Cité Madeleine. J'ai été employé à la mairie de Port-Louis pendant 42 ans et j'ai eu suffisamment de temps libre à consacrer à ma passion», précise celui qui est reconnaissant au regretté Francis Wai Choon qui lui a fait découvrir le noble art.

«Après la pause pour la période festive, nous allons reprendre les entraînements au club le 15 janvier. Les sessions se déroulent les lundis, mercredis et vendredis de 17h30 à 20h. Nous espérons que notre sponsor principal, Investec, nous soutiendra cette année encore. Je remercie aussi la mairie de Port-Louis qui nous offre le transport pour nos déplacements», fait ressortir le technicien.

Même si la passion est encore bien vivante chez lui, Gaëtan Runghien est conscient qu'il faudra un jour passer la main. «Il faut préparer la relève. C'est la raison pour laquelle, j'ai fait appel à Shaun Payet pour m'assister. Il prendra le relais par la suite», confie notre interlocuteur.