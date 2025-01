Ile Maurice: Suttyhudeo Tengur réclame un comité ministériel

Le négociateur de la Government Hindi Teachers Union, Suttyhudeo Tengur, a adressé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, dans laquelle il réclame la création d'un comité ministériel, présidé par le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul. Cela, pour examiner un logiciel utilisé par les parents des élèves ayant passé le Primary School Achievement Certificate (PSAC) dans le cadre de l'attribution des collèges.

La lettre ouverte du syndicaliste fait suite aux problèmes rencontrés depuis deux ans par les parents lors de l'utilisation de ce logiciel qui, selon lui, a été conçu par la State Informatics Limited pour le Mauritius Examinations Syndicate (MES). «Tout ne tourne pas rond dans l'allocation des collèges aux élèves ayant réussi leur PSAC. Il y a de plus en plus de parents qui ne sont pas satisfaits de l'allocation des collèges de leurs enfants et ils protestent», explique Suttyhudeo Tengur.

Même si l'allocation des collèges «fait des mécontents», il avance qu'il «y a beaucoup de lacunes au niveau de ce logiciel» après ses discussions avec des parents. Selon lui, après que les parents ont exprimé leurs doléances à la suite de l'utilisation du logiciel, «le MES tend à répondre aux parents qui protestent qu'ils ont mal rempli leurs formulaires ou qu'il y a un manque de détails». Mais pour Suttyhudeo Tengur, «tous ces parents qui protestent ne peuvent pas se tromper» et il demande pourquoi «le MES refuse de croire que le logiciel, par manque de paramètres, commet tant d'erreurs».

Pour trouver des solutions aux problèmes liés au logiciel, le syndicaliste demande la mise sur pied d'un comité ministériel présidé par le ministre des Technologies de l'information de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, et propose que le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, ainsi que celui de l'Éducation tertiaire, Kaviraj Sukon, en fassent partie. «Avec ces trois ministres et des membres du MES, on est sûr que justice sera faite à ces parents», estime-t-il. Il demande que ce comité recense le nombre de parents ayant protesté contre l'attribution des collèges et qu'il analyse leurs plaintes.

De plus, Suttyhudeo Tengur demande une évaluation approfondie du type de logiciel utilisé pour l'attribution des institutions secondaires. Le comité, selon lui, devrait également se pencher sur l'analyse du User Acceptance Document, du document de portée fonctionnelle et du document relatif à la preuve de concept. Pour le syndicaliste, ce comité doit produire un rapport dans les plus brefs délais afin de répondre aux attentes des parents.