Ile Maurice: Des habitants de la côte ouest dénoncent des constructions illégales

Des habitants de la côte ouest de l'île sont remontés et réclament des actions urgentes et concrètes des autorités concernées. Cela, en raison de la prolifération de constructions, dites illégales, sur l'île-aux-Bénitiers. Selon Océane Adam, une habitante de La Gaulette, qui est également celle à avoir attirer l'attention sur ce sujet à travers une publication sur Facebook, il est inadmissible «que ce joyau naturel, connu pour sa beauté sauvage et son écosystème fragile, soit en train d'être défiguré par des infrastructures non réglementées et qui portent atteinte à la biodiversité locale, endommagent les paysages naturels et menacent l'équilibre écologique de ce lieu unique.»

Comme elle, des habitants de la région sont nombreux à réclamer que les autorités compétentes viennent, dans les plus brefs délais, renforcer les contrôles et appliquer les lois existantes pour stopper ces abus car, disent-ils, «protéger l'Île-aux-Bénitiers, c'est protéger une part précieuse de notre patrimoine naturel.» Si certains affirment qu'à l'époque, l'île avait été louée à la famille d'un ancien Président de la République de Maurice, nul ne sait si tel est toujours le cas.

Nous avons sollicité le conseil de district de Rivière-Noire pour savoir à qui incombe la gestion des constructions, qui se font sur cette île très prisée tant par les Mauriciens que les touristes. Selon Kemraj Ortoo, son nouveau président, il s'agit bel et bien de constructions illégales car aucune demande de permis n'a été faite ni enregistrée auprès de cette instance.

Par ailleurs, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a déclaré avoir été informé de ce contentieux et s'enquiert du dossier. Selon lui, il faudrait se pencher sur le sujet du bail et vérifier si ceux qui en ont la responsabilité respectent les conditions établies. Il nous a aussi référé à son collègue Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de la Pêche et de l'Économie bleue.

Contacté, ce dernier nous a déclaré qu'il est sur le dossier et a déjà demandé aux équipes concernées de voir ce qu'il en est. À ce stade, il ne peut affirmer s'il s'agit de constructions illégales, mais promet de faire le nécessaire. Il a tenu à donner la garantie qu'il accordera une attention particulière à tout ce qu'il se passe sur l'ensemble des îles de la République de Maurice. Le ministère des Terres et du Logement (MHL) a été mis à contribution car il en va de leur administration. Arvin Boolell dit avoir déjà discuté avec le SCE du MHL aussi bien qu'avec le National Park and Conservation Services.