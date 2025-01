Afrique de l'Ouest: BRVM - Troisième journée de baisse ininterrompue des trois indices phares.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 7 janvier 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les trois indices phares ont enregistré leur troisième journée de baisse ininterrompue.

L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,53%(contre- 0,03% la veille) à 274,38points contre 275,83 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,48% (contre -0,02% précédemment) à 137,87 points contre 138,54 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,71% (après un repli de 0,22% la veille) à 113,24 points contre 114,05 points à la fin de la journée du 6 janvier 2025.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée, s'établissant à 566,519 millions FCFA contre 223,875 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est aussi en baisse de 52,834 milliards, se situant à 10 018,662 milliards FCFA contre 10 071,496 milliards FCFA le lundi 6 janvier 2025.

Celle du marché des obligations enregistre aussi dans la même dynamique, avec une baisse de 10,261 milliards, passant de 10 500,160 milliards FCFA la veille à 10 489,899 milliards FCFA ce mardi 7 janvier 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 3,03% à 510 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 1,71% à 17 850 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 1,57% à 14 220 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 0,69% à 7 250 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,30% à 1 715 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 6,93% à 4 900 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 410 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA) et CFAO Côte d'ivoire (moins 5,69% à 580 FCFA).