Afrique: Partenariat Maroc/France – Un souffle nouveau pour l'Elysée dans le continent

La visite d’État du président français Emmanuel Macron au Maroc en octobre dernier a eu un tournant décisif dans la coopération bilatérale entre les deux pays. Après trois ans de froideur, Sa Majesté le Roi Mohamed VI lui a réservé un accueil chaleureux, marquant leur réconciliation.

En effet, cette visite s’est inscrite dans l’ambition de refondation du partenariat Maroc-France. Elle reflète la volonté commune des deux Chefs d’État de raffermir les liens bilatéraux unissant les deux Nations.

A noter que la France et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques denses et un dialogue régulier depuis les années 1990. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avait choisi la France pour effectuer sa première visite d’État à l’étranger en mars 2000. Cette visite d’État, ouvre un nouveau chapitre pour les 30 ans à venir de la relation franco-marocaine.

Aujourd’hui un nouveau chapitre s’ouvre vers une nouvelle ère de partenariat stratégique et de soutien indéfectible que la France a ouvertement faite à l’égard du Royaume du Maroc sur sa légitimité sur le Sahara occidental.

Ce soutien de la France, « vient en réponse au haut appel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à tous les amis du Maroc et à tous les justes du monde de soutenir la cause juste du Royaume, de soutenir sa souveraineté sur ses provinces du sud, des provinces qui ont toujours été marocaines, de par les liens sacrés de l’allégeance, de par les droits immémoriaux et titres ancestraux. Et qui le seront toujours », peut-on lire dans une analyse faite par Amine Laghidi pour Francophonies du Monde.

En effet, la reconnaissance de la France du Sahara marocain a facilité la réconciliation entre les deux pays. Ce qui a valu « une lettre royale au Président Macron et valorisé par le Souverain dans le discours d’ouverture du Parlement en début octobre 2024 ».

La souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est appuyée par bon nombre de pays tels que les États-Unis, l’Espagne ou encore l’Asie. C’est dans cette optique qu’Amine Laghidi estime, dans son analyse, que « Le Maroc s’impose aujourd'hui, comme un acteur central sur la scène mondiale, jouissant d'une souveraineté et d'une intégrité territoriale largement reconnues ».

À l’en croire, cette reconnaissance internationale renforce l'alliance franco-marocaine, fondée sur le respect mutuel et une volonté commune de promouvoir la stabilité et la prospérité dans un contexte de plus en plus globalisé et interdépendant.

Un hub économique de premier choix

Actuellement, nul ne peut parler du Maroc sans évoquer le rôle essentiel et capital qu’il joue dans la sous-région et dans le monde, en matière d’infrastructures de qualité particulièrement portuaires, incarnées par Tanger Med, le plus grand port d'Afrique, d’énergie, d’agrobusiness et de santé. C’est pourquoi Amin Laghidi le qualifie « de véritable locomotive économique à l’échelle Régionale et Mondiale ».

Selon lui, ces plateformes logistiques facilitent les échanges entre l’Afrique, l’Europe, les Amériques et l’Asie.

Ce nouveau partenariat avec la France est scellé autour de trois économies énumérées dans la même analyse d’Amin Laghidi. Parmi elles, l’économie verte qui englobe l’agriculture, l’agro-industrie allant de l’engrais phosphaté jusqu’à l’utilisation de l’IA et des techniques modernes.

À cela s’ajoute l’économie bleue, avec le dessalement de l’eau de mer, la consolidation des autoroutes de l’eau où le Maroc excelle, constitue un socle commun.

Enfin l’économie à Forte Valeur Ajoutée, qui est une locomotive pour la création de startups, TPE/PME innovantes, d’emplois à forte valeur ajoutée… nanotechnologies, industries aéronautique et spatiale, industries de défense, industries culturelles et créatives.

À la lumière de tout ce qui a été dit, il faut noter que ce nouveau partenariat entre le Maroc et la France est un pacte signé dans un contexte très sensible où la France est en train de perdre des alliés dans le continent. C’est ainsi un élan de nouveau souffle pour l’Élysée qui est persona non grata dans le Sahel.