Algérie: Station de dessalement d'eau de mer d'El Tarf - Début de la production le 7 février prochain

EL Tarf — La production d'eau potable provenant de la station de dessalement d'eau de mer de Koudiat Eddraouch, dans la commune de Berrihane (El Tarf) débutera "le 7 février prochain", a déclaré, mardi à El Tarf, le Président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi.

"Dès le début du mois prochain, 60.000 m3 d'eau dessalée seront quotidiennement produits dans cette station qui atteindra une capacité de production de 300.000 m3/jour lors de la phase finale le 14 mars 2025", a souligné M. Hachichi dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection de cette station de dessalement située à Koudiat Eddraouch, à 20 km à l'ouest d'El Tarf, et où le d'avancement des travaux a atteint les 92%.

Le Pdg. de Sonatrach a salué les efforts des différentes entreprises et organismes ayant participé à la réalisation de ce projet "important et stratégique" et à son achèvement "quasi-total" dans de brefs délais, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Hachichi a noté que cette visite à Koudiat Eddraouch "intervient après la mise en service, le 31 décembre 2024, de la centrale électrique alimentant le projet et le démarrage des essais techniques le 1er janvier 2025".

Le même responsable a rappelé l'engagement de Sonatrach à réaliser les cinq stations de dessalement d'eau de mer relevant d'un programme d'urgence décidé par le président de la République pour approvisionner les populations en eau potable "dans les délais et selon les normes internationales".

"Nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux, d'autant que ces projets sont réalisés par des mains 100% algériennes", a-t-il encore indiqué, soulignant que ces installations "entreront dans la phase des premiers essais de débit de l'eau avant la fin du mois janvier et seront en service avant le mois sacré de Ramadhan".

Le Pdg de Sonatrach a également révélé que le groupe qu'il dirige s'est vu confier la réalisation de six (6) autres stations de dessalement d'eau de mer, dont les travaux seront entamés aussitôt après l'achèvement et la mise en service des 5 stations en phase d'achèvement sur la bande côtière algérienne.

Le projet de station de dessalement d'eau de mer d'El Tarf, inscrit dans le cadre du plan d'urgence décidé par le président de la République pour les wilayas d'El Tarf, d'Annaba, de Guelma et une partie de la wilaya de Skikda, couvre une superficie de 11 hectares et dispose d'une capacité de production estimée à 300.000 m3/jour, selon les explications techniques fournies sur le site.

La station, en cours de réalisation par la société Algerian Energy Company (AEC), filiale de Sonatrach, alimentera en eau potable plus de 20 communes de la wilaya d'El Tarf avec un volume de 80.000 m3/jour, ce qui éliminera définitivement les perturbations en matière d'alimentation en eau dont souffrent de nombreuses régions de cette wilaya frontalière.

Un quota quotidien de 160.000 m3 sera attribué à la wilaya d'Annaba, tandis que Guelma bénéficiera de 40.000 m3/jour et Skikda de 20.000 m3/jour, a-t-on précisé.

L'exploitation de cette usine de dessalement permettra, en outre, de diriger les autres ressources en eau destinées auparavant à ces wilayas pour l'eau potable, afin de renforcer l'irrigation agricole et d'étendre les zones irriguées afin d'augmenter la production agricole, de contribuer à la création de richesses et d'emplois, et de donner une valeur ajoutée à un secteur qui constitue l'une des perspectives de développement économique national, a-t-on expliqué.