Soudan: Blinken - Forces de Soutien Rapide commet un génocide

Washington — Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a officiellement annoncé la désignation de la milice rebelle Forces du Soutien Rapide (FSR) et ses milices alliées comme « auteurs du génocide au Soudan ». En conséquence, l'Amérique a décidé d'imposer des sanctions globales et un embargo à son chef et à sept entreprises qui l'approvisionnent avec des armes et de l'argent opérant depuis les Émirats arabes unis.

Blinken a déclaré aujourd'hui mardi dans un communiqué de presse que les Forces de Soutien Rapide-FSR et leurs milices alliées continuaient de diriger leurs attaques contre des civils. Les FSR et ses milices alliées ont systématiquement tué des hommes, des garçons et même des nourrissons sur une base ethnique, et ont délibérément ciblé des femmes et des filles de certains groupes ethniques pour les violer et d'autres formes de violences sexuelles brutales.

Les mêmes milices ont pris pour cible les civils en fuite, tué des innocents fuyant le conflit et empêché les civils restants d'accéder aux fournitures vitales.

« Sur la base de ces informations, je conclus désormais que les FSR et les milices alliées ont commis un génocide au Soudan. »

Il a déclaré que les États-Unis s'engagent à demander des comptes aux responsables de ces atrocités : « Aujourd'hui, nous imposons des sanctions au chef des Forces de Soutien Rapide, Mohamed Hamdan Dagalo Musa, connu sous le nom de Hemaidti, pour son rôle dans les atrocités systématiques commises contre le peuple soudanais. Nous imposons également des sanctions à sept sociétés appartenant aux Forces de Soutien Rapide travaillant au sein des Émirats arabes unis et une autre personne pour leur rôle a l'achat des armes pour les FSR.

La déclaration de Blinken indique qu'en outre, son pays annonce la désignation d'Hemaidti en vertu de l'article 7031 (c) pour son implication dans des violations flagrantes des droits humains au Darfour, en particulier le viol massif de civils par des soldats des FSR sous son contrôle.

En raison de cette désignation, Hemaidti et les membres de sa famille immédiate ne sont pas éligibles pour entrer aux États-Unis.

Blinken a déclaré qu'Hemaidti avait délibérément ignoré les obligations du droit international humanitaire, la Déclaration d'engagement de Djeddah de 2023 à protéger les civils au Soudan et le Code de conduite de 2024 rédigé par l'Initiative pour promouvoir le sauvetage des vies et la paix au Soudan.

Ce Code comprend des engagements visant à permettre le passage sans entrave de l'aide humanitaire et à prévenir les crimes de guerre, tels que les violences sexuelles, commis par les Forces de Soutien Rapide et les milices alliées sous le commandement d'Hemaidti.