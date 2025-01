Soudan: L'Amérique impose des sanctions globales à Hemaidti et à ses sociétés aux Émirats

Washington — L'administration américaine a annoncé l'imposition de sanctions contre le chef de la milice Forces de Soutien Rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo, et un groupe de sociétés opérant aux Émirats arabes unis affiliées à lui et à leur PDG.

Le Département du Trésor américain a déclaré mardi dans un communiqué que l'administration américaine avait annoncé l'imposition de sanctions contre Mohamed Hamdan Dagalo Musa (Hemaidti), commandant des Forces soudanaises de soutien rapide, conformément au décret n° 14098, imposant des sanctions à des personnes spécifiques qui déstabilisent le Soudan et saper l'objectif de la transition démocratique.

La déclaration détaillée du Département du Trésor américain indique que depuis près de deux ans, les Forces de Soutien Rapide d'Hemedti sont engagées dans un conflit armé brutal avec les forces armées soudanaises pour contrôler le Soudan, tuant des dizaines de milliers de personnes, déplaçant 12 millions de soudanais et provoquant une famine généralisée.

Le communiqué indique qu'en outre, le Bureau de Contrôle des Avoirs Etrangers du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à sept entreprises et à une personne liée aux Forces de Soutien Rapide-FSR.

Le communiqué indique : « La capacité des FSR à obtenir du matériel militaire et à générer des financements continue d'alimenter le conflit au Soudan, et que la société « Capital Tap Holding L.L.C », basée aux Émirats arabes unis, a fourni des fonds et des armes aux FSR.

« Les États-Unis continuent d'appeler à la fin de ce conflit qui met en danger la vie de civils innocents », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.

Il a ajouté : "Le Département du Trésor reste déterminé à utiliser tous les outils disponibles pour demander des comptes aux responsables de violations des droits humains du peuple soudanais".

Le communiqué indique aujourd'hui que le secrétaire d'État Anthony Blinken a déterminé que les Forces de Soutien Rapide (FSR) avaient commis un génocide dans la région du Darfour au Soudan pendant la guerre.

Le secrétaire Blinken a déjà déterminé que des membres de FSR et des milices alliées s'étaient livrés à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et à un nettoyage ethnique.

Sous la direction d'Hemaidti, les FSR se sont livrées à de graves violations des droits humains, notamment des violences sexuelles généralisées et des exécutions de civils et de soldats non armés.

FSR a également utilisé le refus de l'aide humanitaire au peuple soudanais comme une arme de guerre, violant systématiquement ses obligations - notamment le droit international humanitaire, la Déclaration d'engagement de Djeddah de 2023 à protéger les civils au Soudan et le Code de conduite de 2024 que FSR a accepté comme membre de la coalition afin de protéger et de promouvoir le sauvetage et la paix au Soudan.