Soudan: Des ministres fournissent des informations importantes au forum « Examen de la politique commerciale pour les importations de voitures ».

Pour clarifier tous les faits concernant la décision émise par le Conseil des ministres n° (154) de 2024 concernant la révision de la politique commerciale d'importation de voitures et d'autres dossiers économiques, le ministère de la Culture et Information a accueilli sa dixième conférence éclairante organisée par l'Agence de Presse Soudanaise (SUNA).

Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim, le ministre de l'Intérieur, Maj-Gen (M) Khalil Pacha Sairin, le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement. Omar Mohamed Ahmad, ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir, pour que l'opinion publique possède les faits selon le slogan (le peuple a le droit de savoir, les médias ont le droit de questionner et le responsable doit répondre) , les ministres ont rapporté des informations importantes sur diverses questions économiques, notamment le processus de remplacement de la monnaie et l'importation de voitures.

La conférence éclairante a été initiée par le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir, souhaitant la bienvenue aux journalistes et aux professionnels des médias et à leur rôle national reconnu. Il a également souhaité la bienvenue aux ministres et a présenté le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim , en tant que premier orateur à s'adresser au public.

Disponibilité des devises :

Le ministre des Finances a nié l'existence d'une crise de liquidité dans le pays suite à la décision de remplacer la monnaie, et a confirmé que la nouvelle monnaie est disponible dans les banques et qu'il n'y a pas de pénurie de monnaie, faisant allusion qu'il y a un changement majeur parmi les citoyens dans leurs relations avec le système bancaire à travers les applications bancaires, dont il a déclaré que son ministère souhaitait que les citoyens s'occupent d'elle.

Gabriel a révélé qu'il y avait de nombreuses expéditions transportant la nouvelle monnaie en route vers le pays, et a indiqué que le pays était en retard dans le traitement des systèmes bancaires liés aux applications bancaires.

Surmonter les difficultés :

Le ministre des Finances et de la Planification économique a annoncé que le Soudan avait dépassé l'étape économique difficile due à la guerre actuelle, et a souligné que la situation du pays est en bon état et connaît une amélioration continue, niant qu'il n'y a pas d'effondrement économique, malgré les discours de certains partis et personnalités.

Il a promis d'augmenter le taux de paiement des salaires des fonctionnaires de 60 à 100 %, le gouvernement s'engageant à améliorer les conditions de vie des travailleurs et à garantir leurs droits à la retraite. Il a déclaré que l'autonomie et la production des citoyens réduisaient la pression sur le gouvernement.