Soudan: Al-Eaysir - Le gouvernement s'opposera à toutes les tentatives misérables visant à démanteler l'État soudanais

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Ali Al-Eaysir a confirmé que le gouvernement s'opposera à toutes les tentatives misérables visant à démanteler l'État soudanais et à utiliser une partie du peuple soudanais comme une griffe de chat. pour saper la stabilité.

Il a déclaré lors de la dixième illumination hebdomadaire du ministère de la Culture et de l'Information, organisée mardi par l'agence de presse soudanaise (SUNA) dans le hall du Service de Renseignement Général à Port-Soudan, qu'il y a des tentatives visant à tromper les médias dans le but de contrecarrer le les projets du gouvernement, qui ont fait de grands progrès dans la recherche de solutions efficaces à toutes les crises et qui fonctionnent dans un contexte historique très complexe.

Le porte-parole officiel du gouvernement a confirmé l'existence de salles électroniques payantes qui veulent déformer la réalité politique et économique et déformer l'image de certains responsables de l'État.

Il a ajouté : Nous surveillons ces salles et savons qu'il existe des projets visant à rallumer le feu du conflit au sein de la nation soudanaise dans le cadre d'actions parallèles qui remettent en question les réalisations du gouvernement.

À cet égard, il a déclaré que le peuple soudanais ne sera pas dirigé par des chambres électroniques trompeuses, ni par un groupe corrompu et défaillant qui a détruit l'État à travers les chambres qui fonctionnent depuis 2018.

Al-Eaysir a salué la prise de conscience du peuple soudanais des dangers qui entourent le pays après que tous les faits lui ont été révélés.

Concernant ces initiatives, le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que le gouvernement était soucieux de mettre fin à l'effusion de sang dans le pays et que toute partie proposant une initiative visant à mettre fin à l'ingérence internationale était la bienvenue. En soulignant les efforts antérieurs du gouvernement avec les initiatives de l'IGAD, de l'Union africaine et de la Plateforme de Djeddah, il n'y a rien de mal à ce que des pays appellent le pays qui a été impliqué dans l'approvisionnement de la milice avec des armes et son soutien à retirer sa main du Soudan. .

Dans le même ordre d'idées, le porte-parole officiel du gouvernement a confirmé que le gouvernement n'a aucun lien avec les réunions parallèles qui se déroulent à travers une approche purement sociale et qu'il n'est concerné par aucun travail effectué par une personne qui vient au Soudan.

D'autre part, le porte-parole officiel du gouvernement, au nom du Comité Suprême pour le Remplacement des Monnaies, a rassuré qu'il n'y avait pas de pénurie de monnaies, mais plutôt un arrangement pour pousser les gens à utiliser les moyens de paiement électroniques, et que l'État cherchait à servir les gens sous l'angle de l'électronique en suivant le rythme de l'époque grâce à l'utilisation d'applications bancaires.

Il a confirmé qu'il y a des expéditions de devises en route vers le pays et que les devises utilisées représentent moins de la moitié des devises dont dispose l'État soudanais.