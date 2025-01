Tunisie: Bizerte - 10 hectares de cultures détruits pour irrigation illégale

La campagne de contrôle menée ce mardi par le comité régional chargé de lutter contre l'irrigation avec des eaux non traitées, dans les régions d'Utique et Nouvelle Utique, relevant de la même délégation, a conduit à la destruction d'environ 10 hectares de cultures irriguées illégalement avec ces eaux.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans une série d'opérations de contrôle périodiques conjointes, organisées par les différents organismes de l'État à travers les zones du gouvernorat. Ces campagnes visent à couvrir divers secteurs et domaines, en accordant une priorité particulière à ceux ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens.

Cette opération, mise en oeuvre par les services de la délégation, de la municipalité, de l'Autorité nationale pour la sécurité des produits alimentaires, des services agricoles et de la Garde nationale, avait pour objectif principal de prévenir toute menace pour la santé publique. Elle vise également à limiter les risques liés à l'utilisation d'eaux polluées pour l'irrigation, en raison des conséquences graves que cela peut engendrer pour la santé des citoyens.

Le gouverneur a également souligné que cette campagne vise à protéger l'écosystème, tout en préservant le développement économique et agricole national des effets néfastes de ces pratiques illégales. Il a encouragé les agriculteurs à adopter des méthodes d'irrigation conformes à la loi et à collaborer avec les services agricoles compétents pour bénéficier d'un accompagnement technique et administratif.

Enfin, Salem Ben Yacoub a insisté sur le rôle crucial des organisations, des associations et des médias dans le soutien des efforts officiels. Il a appelé à sensibiliser les citoyens et à signaler toute infraction aux réglementations en vigueur afin de garantir le respect des normes de santé et d'environnement.