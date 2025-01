Tunisie: C1 africaine - L'EST concède la défaite dans le temps additionnel - Sévère et pleine de leçons...

Les "Sang et Or" ont fait le match parfait pendant soixante-dix minutes, puis Mostafa Fathi a fait son entrée...

C'est une défaite très sévère qu'a concédée l'Espérance avant-hier soir au Caire face à une équipe de Pyramids qui n'a guère de traditions à l'échelle continentale. Une équipe qui n'a ni histoire, ni palmarès, ni même une popularité conséquente.

Par ailleurs, l'équipe de Pyramids n'a pas entrepris grand-chose durant les premières soixante-dix minutes de jeu, hormis la reprise de la tête de Sodiq Ougola dans le petit filet ou encore la frappe de Fiston Mayele qui a fini également sa course dans le petit filet.

En deuxième mi-temps, l'attaque "sang et or" a trouvé la faille grâce à un centrage millimétré de Mohamed Ben Ali et le talent fou de Youssef Belaïli qui a réussi à tromper la vigilance d'Ahmed El-Shenawy, impuissant face à une balle dont il n'a même pas pu détecter la trajectoire.

Sont venus après les changements opérés par Laurentia Reghecampf. Il fallait choisir qui faire sortir, Youssef Belaïli ou Yan Sasse. L'un d'eux devait faire le sacrifice de le prendre sur lui-même et faire un effort physique, car l'un comme l'autre, Belaili, en particulier, est capable de fixer deux défenseurs même quand il joue sans ballon.

Un fléchissement insensé, inexplicable !

Outre les choix de l'entraîneur qui n'étaient pas tous faux (il faut avouer qu'il a fait un excellent match tactique pendant soixante-dix minutes), il y a eu ce fléchissement inexplicable à l'ultime minute du temps réglementaire. Un cafouillage monstre au sein de la défense qui a donné lieu à un coup franc direct à la limite de la zone des 16 mètres. A se demander pourquoi tant d'agitation et de manque de communication entre Amanallah Memmiche et sa défense. Les conséquences ont été, en tout cas, ravageuses. C'est qu'entre-temps, Mostafa Fathi a fait son entrée. Un tir bien enveloppé expédiant la balle au deuxième poteau, signant le but de l'égalisation avant de donner la passe décisive qui a donné lieu au but de la victoire, signé Ibrahim Adel dans le temps additionnel.

Bref, une défaite sévère, trop sévère même, au goût bien amer. Même un résultat nul n'aurait pas été équitable au vu du match parfait qu'ont livré Youssef Belaïli et ses camarades durant les soixante-dix premières minutes du match. Quant à Laurentia Reghecampf, opter pour la prudence mesurée, à même de jouer le bloc bas pour préserver son avantage au score, passe forcément par une bonne conservation du ballon. Un message que le technicien roumain semble ne pas avoir réussi à faire passer à ses joueurs.

Aussi, des joueurs comme Belaïli, Sasse, Mokwana et même Aholou, il faut les préserver essentiellement pour les matchs de la Ligue des champions, au détriment même de certains matchs de championnat s'ils n'ont pas le physique nécessaire. En football, il faut hiérarchiser ses objectifs.