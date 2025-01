Egypte: Le Président Abdel Fattah Al Sissi assiste à la célébration du Noël copte 2025

Le président Abdel Fattah Al Sissi a assisté à la célébration du Noël copte lundi soir à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la Nouvelle Capitale Administrative (NCA).

À son arrivée, le président Al-Sissi a été accueilli par le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, qui a dirigé la messe de Noël.

Un certain nombre de hauts fonctionnaires, de ministres, de représentants de l'Azhar, de gouverneurs, de députés et de personnalités ont assisté à l'événement.

Le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc a dirigé la messe de Noël lundi soir à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la Nouvelle Capitale Administrative (NCA).

Le président a également serré la main de plusieurs représentants des chrétiens coptes présents à la cathédrale, leur souhaitant un joyeux Noël.

Le président Abdel Fattah Al Sissi a offert un bouquet blanc au pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, à l'occasion de la célébration de Noël.

Lors des célébrations du Noël copte de cette année à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la Nouvelle capitale administrative (NCA), le président Abdel Fattah Al Sissi a souhaité aux chrétiens coptes un joyeux Noël et a assuré les Égyptiens que son administration traitait toutes les questions avec sagesse.

Il a déclaré : « En tant qu'Égyptiens, nous devons envisager toutes les mesures pour protéger notre patrie et la plus importante est l'amour entre les Égyptiens », ajoutant que "l'amour, la conscience et la compréhension entre les Égyptiens sont énormes et leur permettent de traiter les questions [avec sagesse] à l'intérieur et à l'extérieur du pays".

Quelques heures avant sa venue, la présidence égyptienne a publié un communiqué indiquant que le président El-Sisi avait adressé ses voeux aux coptes égyptiens à l'occasion de la célébration de Noël, affirmant que l'Égypte resterait toujours un modèle de coexistence, d'unité et d'amour entre ses habitants de différentes religions.

Grand peuple d'Égypte,

Chers frères et soeurs coptes,

J'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de Noël. Notre célébration ensemble de la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est une incarnation des valeurs de tolérance, de fraternité et d'unité du tissu national, qui ont été toujours une partie intégrante de l'histoire de notre patrie, formant un trait authentique des caractéristiques de la personnalité égyptienne.

L'Égypte restera toujours un phare de coexistence, d'unité et d'amour entre ses peuples de différentes religions, sous l'égide de l'honneur d'appartenir à ce pays bien-aimé.

Bonne année à vous tous, et je demande à Allah Tout-Puissant de ramener cette occasion à vous et à notre bien-aimée l'Égypte avec plus de bonté, de bénédictions et de prospérité."

Aujourd'hui également, le président Al-Sissi a envoyé un message de voeux au pape Tawadros II d'Alexandrie et au patriarche du siège de Saint-Marc, à l'occasion de la fête de Noël.

Dans ce message, le président Al Sissi a adressé ses sincères voeux de Noël au pontife, souhaitant un avenir prospère à l'Égypte et à son peuple.

À propos de la cathédrale de la Nativité du Christ

La cathédrale de la Nativité du Christ est une cathédrale copte orthodoxe située dans la Nouvelle Capitale Administrative de l'Égypte, à quelque 45 km à l'est du Caire.

Elle a été commandée par le président Abdel Fattah Al Sissi et inaugurée le 6 janvier 2019 par ce dernier et le pape Tawadros. Il s'agit de la plus grande église du Moyen-Orient et de la plus grande église orthodoxe orientale du monde en termes de superficie.