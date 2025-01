Tunisie: L'ESS concède le nul in extremis - A trop reculer...

En ayant quasiment renoncé à jouer dans le dernier quart d'heure, sans compter le temps additionnel, le but fatidique est intervenu, coupant l'herbe sous les pieds des locaux. Un repli défensif inexplicable.

A croire que mener 2-1 toute une mi-temps durant, en l'occurrence la seconde, n'a pas été un avantage. En effet, l'Etoile n'a pas fait un bon second half parce qu'elle n'a pas réussi à réaliser le break d'écart avec son adversaire clubiste. Le mérite du CA est d'y avoir cru jusqu'au bout, ayant poussé l'Etoile à la faute, acculée dans ses derniers retranchements. Le décalage manifeste entre le jeu produit en 1ère mi-temps avec une attaque à outrance et celui en seconde période avec des attaques sporadiques et sans danger réel est saisissant. Ajouter à cela la maladresse de l'attaquant Firas Chawat qui a vendangé quelques balles de but lors de plusieurs face-à-face avec Yeferni, le compte n'est pas bon.

Après le couac de Gafsa, l'ESS cale et peine à coller au podium du championnat. Résultat, 8 points derrière le leader monastirien, 7 points d'écart maintenus derrière le CA. Ceci à une journée de la fin de la phase aller qui laissera un sentiment mitigé aux aficionados de l'Etoile après un début de saison cauchemardesque, dont l'équipe paie encore le prix au classement... Les satisfactions sont le longiligne portier Khardani qui a réussi à faire oublier Ali Jemal même s'il n'est pas exempt de tout reproche sur le premier but, oeuvre de Khadraoui. Boughattas, Naouali, Ben Choug, Aouani, pour ne citer qu'eux, ont sorti une copie satisfaisante.

Aouani partout...

Parmi les joueurs les plus en vue dans ce match, on peut citer Raki Aouani décisif sur les deux buts par son apport offensif certain, étant à l'origine du premier et passeur décisif sur le deuxième. Chaouat, lui, a alterné le bon avec son but et le moins bon à force de louper des ballons qui semblaient faciles. Oussama Abid a fourni, pour sa part, une prestation moyenne qui n'a pas pesé sur le niveau de jeu en attaque, notamment en seconde période. Au milieu, Cédric Gbo a fait un bon match au niveau de la récupération comme à son habitude, mais a péché par sa provocation vers la fin récoltant un carton rouge... un nul frustrant au bout du compte. La faute à un repli défensif exagéré de Mkacher qui a voulu sécuriser sa défense après le carton rouge de Gbo à la 86e.