Madagascar: Andravoahangy - Persistance de l'eau stagnante, « passage obligé » sur des passerelles de fortune pour les piétons

L'eau stagnante à Andravoahangy suite aux dernières averses dans la capitale datant de plus d'une semaine, persiste jusqu'à maintenant. Deux tronçons de rues sont particulièrement concernés : celui partant du rond-point du marché vers Behoririka, et celui partant du rond-point du marché menant vers l'axe Mahavoky. L'eau est encore présente sur la chaussée, amenant les usagers quotidiens de ce lieu à mettre en place des passerelles de fortune faites de palettes et de planches usagées.

Les passerelles, mises en place par des marchands et des tireurs de charrettes à bras à Andravoahangy, sont devenues un « passage obligé » pour les piétons afin d'éviter les détours. Les usagers remarquent la présence de petits paniers ou autres contenants, disposés le long des passerelles. Il s'agit de contenants destinés à recevoir quelques billets déposés par les usagers des passerelles, « en remerciement à ceux qui ont mis en place ces solutions provisoires », expliquent les marchands des rues et quelques riverains. Le passage reste toutefois accessible à tous les usagers, qu'ils laissent un petit pourboire ou non.