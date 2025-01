Tunisie: Coupe de la CAF - Le CSS éliminé - Par la petite porte...

C'est vrai qu'on ne se faisait pas beaucoup d'illusions avant ce match retour contre Simba SC. Ce n'était pas le plein optimisme dans le camp sfaxien pour une victoire qui mettrait fin à une longue série noire de piètres prestations et de mauvais résultats. Mais on s'était attendu, quand même, à la moindre des choses, c'est-à-dire un petit baroud d'honneur avant de capituler, à défaut d'un sursaut d'amour-propre.

Les fans des «Noir et Blanc», absents dans les gradins du Stade Hamadi Agrebi de Radès mais présents par le cœur devant les écrans télé, ont été de nouveau frustrés par un match sans couleur et sans saveur des leurs avec une quatrième défaite consécutive qui a coûté l'élimination avant deux journées de la fin des matches de groupe.

Physiquement et mentalement à plat

Ce match contre Simba SC a mis davantage à nu les limites du onze «noir et blanc» sur tous les plans. Les coéquipiers de Hazem Haj Hassen n'ont pas montré une grosse envie de gagner et n'ont pas mis le coeur pour se surpasser. Ils ont été trop à plat physiquement et mentalement pour pouvoir réaliser l'exploit. Tactiquement aussi, ça n'a pas été la grande réussite. Ça a été même un fiasco. Au niveau défensif où la formule de rechange Harrabi-Layouni, pour pallier le forfait de dernière minute pour blessure du tandem Koffi Constant Kouamé-Mohamed Nasraoui, a été un échec total. Comme en témoigne le but de la victoire des Tanzaniens inscrit à la 34e minute de jeu.

Une jolie combinaison de jeu entre Ateba et Ahoua a permis à ce dernier de trouver la faille dans la défense sfaxienne et de crucifier le portier Aymen Dahmen avec une reprise à bout portant. En encaissant ce but, les Sfaxiens ont plus que baissé les bras. Ils ont carrément capitulé tellement ils n'avaient pas assez de ressources physiques et mentales pour réagir et renverser la situation. La composition du milieu de terrain avec le duo Moussa Bella Conté-Gaoussou Traoré plus balayeurs que constructeurs, la mise sur le banc du seul vrai créateur dans l'équipe Mohamed Absi, la petite forme de Youssef Becha ont condamné ce secteur clé à un jeu sans fil conducteur où chacun tentait de se débrouiller à sa façon sans trouver des appels intelligents sur les ailes ou dans la profondeur.

On se demande pourquoi la carte Waddhah Zaidi a été jouée dans ce match de la dernière chance, alors qu'il était absent du onze de départ depuis quelque temps et qu'il n'était pas assez compétitif pour une rencontre où il devait y avoir beaucoup d'engagement et une grande débauche d'énergie !

Jamais dans son histoire, le CSS n'a été aussi médiocre et n'a autant fait pitié. Olivier Perrin, sur le banc de touche, ne pouvait que constater, impuissant, l'énorme gâchis. Lassaâd Dridi, le nouvel entraîneur qui prendra ses fonctions demain ( malgré quelques voix influentes pas prêtes à accepter sa venue), se pose sans doute la question suivante : comment va-t-il gérer ce lourd fardeau après la sortie de la Coupe de la CAF ?