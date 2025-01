Tunisie: Galerie Musk and Amber - Le mystère Samir Makhlouf

Il ne fait rien comme tout le monde. Ovni dans le monde des arts, les petits textes qui accompagnent ses toiles sont aussi précieux pour les collectionneurs que les oeuvres elles- mêmes.

Il est architecturologue, ce qui est plus poussé et plus pointu apparemment qu'architecte. C'est probablement pourquoi ses immeubles ondulent au rythme du vent et ses maisons s'envolent au premier souffle. Il est peintre, mais c'est en poète qu'il distille les touches de ses tableaux, donnant une voix, un rythme et une musique à ses toiles. Il est écrivain, mais son écriture est faite d'images, de rêves, de couleurs. Enfin il expose, supposément pour vendre ses toiles, mais la plupart ne sont pas disponibles « parce que ce sont celles qu'aime son épouse. »

La première caractéristique de cet artiste atypique est qu'il est un des plus rares sur la scène picturale. Il faut remonter dans le temps pour retrouver sa dernière rencontre avec le public, et chercher assidûment ses moutons volants, et ses demi-poissons rampants qui avaient marqué notre mémoire.

Aussi le voir réapparaître sur les cimaises de la galerie Musk and Amber est-il un évènement à ne pas manquer.

C'est une histoire de portes que nous raconte cette fois-ci Samir Makhlouf : des portes qui s'ouvrent sur différents univers, des portes qu'il ne suffit pas d'ouvrir pour comprendre ce qu'elles révèlent, des portes qu'il faut savoir démonter et peut-être remonter pour en extraire la substantifique moelle.

Dit par lui, cela semble simple :

« Mon travail artistique dans son ensemble consiste à déconstruire les mécanismes des portes qui s'ouvrent sur le ressenti émotionnel du beau, sachant que si la beauté est relative, le ressenti qui s'en dégage est commun. »

Et pourtant ! Rien de commun à ce ressenti ! Rien n'est plus personnel que cette ouverture de porte !Rien de plus imprévu que l'interprétation de cette déconstruction re -construction apparemment offerte mais où tout est à conquérir !

Là est l'étonnant rébus du travail de Samir Makhlouf auquel il réfute message, symbolisme ou clefs, mais où chacun trouvera ce que son coeur, sa sensibilité ou son désir recherche.