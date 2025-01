Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Les leaders marquent le pas

L'ASM dans le groupe A, la JSK et l'ASK en poule B n'ont pas validé, mais gardent la main en tête du classement.

La 13e ronde de L2 a livré ses secrets en deux temps, le week-end écoulé. Dans le groupe A, la journée a été profitable à l'Association Mégrine Sport, vainqueur d'El Makarem Mahdia lors d'un match serré avec pour enjeu le podium. Et ce sont les Fatimides qui ont ouvert la marque avant de se faire coiffer par l'AMS en seconde période. Drôle de journée pour les meneurs de la poule A cependant, tous tenus en échec, mais pas pour autant perdants. Ainsi, le leader marsois n'a pu venir à bout d'une coriace formation du CS Msaken.

A la réception des banlieusards du nord, le Croissant Sportif a tout de même récolté un point. Ce qui le maintient au 8e rang, hors de portée du magma du classement, du moins pour l'instant. Les gars du « Saf-Saf », par contre, lâchent du lest, mais gardent la pole position. Et encore heureux que Korba, Hammam-Sousse et, à un degré moindre, Jendouba aient pas validé car le cas contraire, l'ASM serait rejointe en haut du pavé. Les poursuivants de l'AS Marsa, parlons-en. Ça se bouscule au second rang avec l'ESHS, l'AMS et le CSK qui talonnent toujours les Marsois.

Outre la bonne opération de Mégrine face à l'EMM, au Cap Bon, Korba et l'Espoir d'Hammam-Sousse se sont neutralisés mais gardent la main. C'est aussi le cas de Jendouba qui reste dans le sillage des clubs cités ci-haut, en dépit de son semi-échec à la réception des Verts d'Hammam-Lif. Ce que l'on peut constater, c'est que Jendouba Sport a raté le coche face à un CSHL toujours en mauvaise posture au classement. Après un retard à l'allumage en début de parcours, le CSHL a fait illusion, puis est rentré dans les rangs avant de sombrer dans les méandres de la hiérarchie. Toutefois, l'unité prise à Jendouba est bonne à prendre et pourrait galvaniser un groupe banlieusard qui, non seulement a quasiment fait une croix sur la montée en L1, mais qui joue sa peau actuellement en L2.

Dans le ventre mou du classement à présent, parmi les clubs ayant validé le week-end dernier, l'on retrouve l'AS Ariana, venu à bout du Samb par la plus petite des marges, suffisant pour des Arianais qui gardent une marge de sécurité par rapport aux clubs à la traîne. Le 3e « gagnant » de la journée s'appelle l'Asoe, vainqueur dans son fief des Sahéliens de Kalaâ Sport avec un score acquis à la mi-temps. Avec ce résultat, l'Asoe n'est pas pour autant rassuré sur son sort final. Et il va falloir garder le cap à présent pour ne pas s'exposer au « retour en grâce » des poursuivants. Enfin, l'ES Radès, lanterne rouge, a ramassé un point à Moknine, pas assez pour combler son retard, alors que le Sporting, en retour, a, certes, raté le coche, mais n'a pas pour autant grillé tous ses jokers.

Chebba et la Stayda rechutent

Dans le groupe B, la JS Kairouanaise et l'AS Kasserine gardent le commandement en dépit d'un certain essoufflement, fût-il passager. A l'épreuve du déplacement, les deux co-leaders ont ainsi été contraints au partage des points. Joli chassé-croisé entre l'ASK et l'AS Agareb à Agareb et parité vierge à Kerkennah entre l'OCK et les Aghlabides. Deux scores qui permettent aux meneurs de consolider leur position à défaut de creuser l'écart en haut de l'affiche. Ce faisant, les deux bonnes affaires de la journée sont à mettre à l'actif du Progrès de Sakiet Eddaïer et du Sfax RS.

Le PSSE a ainsi battu la Stayda et le Sfax Railways Sports s'est montré conquérant chez les insulaires de l'ES Jerba. A noter que Sakiet Eddaïer a évolué en infériorité numérique durant plus d'un quart d'heure après les expulsions de Bouraoui et Attia. Sakiet Eddaïer est désormais dauphin des deux leaders, alors que le Sfax RS accède au pied du podium. Quant à l'Océan Club de Kerkennah, il reste 3e mais a cependant raté l'opportunité de coller davantage aux basques des meneurs.

Autre club n'ayant pas validé, l'Olympique Sidi Bouzid s'en mord forcément les doigts après son résultat face à la lanterne rouge, Rogba Tataouine. Festival offensif de part et d'autre lors de ce match, mais une parité au final avec six buts inscrits lors de cette empoignade. A noter là aussi que l'équipe de Rogba a évolué en infériorité numérique, lors du money-time, sans pour autant céder face à l'OSB. Enfin, Jelma a enfoncé un peu plus le CS Redaief à Redaïef même, alors que le Croissant Chebbien a rechuté à l'épreuve de Bouhajla. Le Bâath de Bouhajla sort de l'ombre grâce à cette victoire, alors que Chebba marque le pas et s'expose davantage en bas du classement.

Classement

Groupe A Pts

1AS Marsa 25

2 ES Hammam-Sousse 24

- Mégrine Sport 24

5 Jendouba Sport 22

6 EM Mahdia 21

7 AS Ariana 20

8 CS Msaken 16

- Kalaâ Sport 16

10 SC Moknine 12

11 AS Oued Ellil 11

- CS Hammam-Lif 11

13 SA Menzel Bourguiba 9

14 ES Radès 5

Groupe B

Pts

1- JS Kairouanaise 29

- AS Kasserine 29

3 PS Sakiet Eddaïer 24

4 OC Kerkennah 22

5 Sfax Railways Sports 19

- Olympique Sidi Bouzid 19

7 AS Jelma 18

- AS Agareb 18

9 Stade Gabésien 16

10 BS Bouhajla 15

11 CS Redaïef 13

12 CS Chebba 11

13 ES Jerba 9

14 ES Rogba Tataouine 7