Tunisie: 2,47 milliards de dinars versés aux ayants droit des martyrs et blessés de la révolution

Le montant total des pensions versées aux ayants droit des martyrs et blessés de la révolution, entre novembre 2023 et décembre 2024, s'élève à 2,47 milliards de dinars, selon le ministre de la Défense nationale, Khaled Souihli.

Lors d'une séance plénière tenue au Palais de Bardo, consacrée à l'examen du projet de loi modifiant et complétant le décret n°20 de 2022 relatif à "l'Institution Fidā"', Souihli a précisé que cette dernière accompagne les victimes des attentats terroristes, ainsi que les ayants droit des martyrs et blessés de la révolution. Il a également annoncé une hausse des pensions prévue en 2025, en lien avec l'augmentation du salaire minimum garanti, qui passera de 417 à 448 dinars.

Depuis sa création, "l'Institution Fidā"' applique les dispositions du décret n°20 en établissant une base de données précise pour recenser les victimes. Cela a permis d'attribuer des pensions mensuelles équivalant à trois fois le salaire minimum pour 119 familles de martyrs sur les 129 ayant présenté leurs dossiers. Par ailleurs, 188 ayants droit bénéficient également de ces pensions.

Les blessés de la révolution sont également soutenus : 90 d'entre eux, sans activité professionnelle rémunérée, perçoivent des pensions mensuelles. L'institution distribue en outre des allocations scolaires, universitaires et de formation aux enfants des martyrs des attentats terroristes et des blessés.

Un accompagnement social et médical renforcé

En matière d'assistance sociale, l'institution a attribué des logements dans différentes régions, assuré le transport gratuit des ayants droit et signé des accords avec des compagnies de transport public d'une valeur annuelle de 300 000 dinars. Ces accords ont permis de délivrer des cartes de transport gratuit pour les retraités victimes d'attentats.

Sur le plan de la santé, "Fidā"' prend en charge les soins des blessés et des ayants droit des martyrs, que ce soit dans les établissements publics, les hôpitaux militaires ou encore dans le secteur privé pour les médicaments et dispositifs médicaux.

L'institution joue également un rôle crucial dans la préservation de la mémoire des martyrs. Elle a produit des documentaires sur les événements de la révolution, notamment l'épopée de Ben Guerdane. L'objectif principal est de rassembler les efforts, éviter la dispersion des rôles et élargir les formes d'accompagnement au-delà des simples indemnisations financières.

Sur le plan économique, une avancée notable est la création, dans la loi de finances 2025, d'une ligne de financement de 2 millions de dinars pour accorder des prêts sans intérêts. Ces prêts, remboursables sur huit ans avec un délai de grâce de deux ans, visent à encourager les ayants droit à lancer leurs propres projets économiques.

Souihli a souligné l'évolution du cadre juridique relatif à l'accompagnement des martyrs et blessés de la révolution. Initialement basé sur le décret n°97 de 2011 et amendé par la loi n°26 de 2012, ce cadre se limitait à des pensions, des soins gratuits et des commémorations symboliques. Le décret n°20 de 2022 a élargi les droits et avantages, tout en intégrant les dispositions précédentes.

Le projet de loi actuel vise à clarifier certaines ambiguïtés et à améliorer les dispositifs d'application. Parmi ses objectifs figurent l'accès facilité aux exonérations fiscales pour les véhicules adaptés, l'amélioration des pensions, le droit au transport gratuit, au logement social, et la possibilité d'accomplir le pèlerinage pour les ayants droit et les blessés gravement atteints.

Souihli a conclu en insistant sur la nécessité de préserver le statut juridique actuel de "Fidā"', qui garantit une spécialisation fonctionnelle dans la gestion des services publics, tels que le versement des pensions ou l'accès aux infrastructures de santé, de logement et de transport. Une évaluation récente a révélé que l'ajout d'autres catégories sociales serait prématuré, compte tenu des ressources limitées et de la jeunesse de la structure.