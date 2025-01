Tunisie: Le gouvernement à pied d'oeuvre pour un Ramadan 2025 réussi

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce mardi 7 janvier 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des programmes de travail des ministères en préparation du mois de Ramadan 2025.

Dans ce cadre, Maddouri a souligné l'importance de bien se préparer pour accueillir ce mois sacré, véritable opportunité de renforcer les valeurs nobles telles que la solidarité, l'entraide sociale et la cohésion spirituelle. Il a insisté sur la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de cette période, marquée par une dynamique économique intense et une augmentation notable de la consommation dans divers secteurs. Le chef du gouvernement a également mis l'accent sur l'élaboration d'un contenu culturel enrichissant pour élever le goût du public et favoriser la transmission de valeurs positives.

Il a exhorté les ministères à garantir l'approvisionnement régulier et suffisant des marchés, tout en prenant les mesures nécessaires pour maîtriser les prix et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Maddouri a aussi insisté sur l'importance de détecter rapidement tout déséquilibre dans l'approvisionnement et d'y répondre avec efficacité, tout en assurant la fluidité des circuits de distribution et la sécurité des consommateurs.

Dans ce cadre, il a mis en garde contre les pratiques illégales telles que la spéculation, le monopole et la contrebande, appelant à une mobilisation générale des structures de contrôle pour offrir des produits de qualité en quantité suffisante. Les efforts doivent également se concentrer sur les catégories les plus vulnérables, à travers des interventions renforcées au profit des familles nécessiteuses, en concrétisation du rôle social de l'État.

Pour leur part, les ministères concernés ont présenté leurs programmes de préparation pour le mois de Ramadan. Le ministère des Affaires sociales a prévu une enveloppe de 68,8 millions de dinars destinée à soutenir les familles bénéficiaires du programme de sécurité sociale. Une somme de 120 000 dinars sera allouée à la circoncision d'enfants issus de ces familles, à raison de 50 enfants par gouvernorat.

Pour garantir l'approvisionnement, des stocks régulateurs de produits essentiels seront constitués, notamment 45 000 tonnes de pommes de terre, ainsi que des viandes congelées et des oeufs. Les campagnes de contrôle sanitaire et économique seront intensifiées pour prévenir la vente de produits non conformes, lutter contre le stockage illégal et encadrer les circuits de distribution. Des inspections ciblées des marchés, des entrepôts et des commerces alimentaires seront mises en oeuvre pour protéger les consommateurs.

Le ministère de la Santé organisera des campagnes médicales dans les zones intérieures afin de répondre aux besoins des populations les plus éloignées. Par ailleurs, les horaires des transports en commun seront ajustés pour s'adapter aux spécificités de la période du Ramadan.

Le volet culturel et religieux occupera également une place centrale. Des programmes variés, comprenant des conférences, des concours et des spectacles, seront organisés pour célébrer le mois sacré. Une attention particulière sera accordée aux familles à revenu limité, qui seront invitées à participer à ces événements.

Les grands espaces commerciaux et les lieux de loisirs feront l'objet de mesures de sécurisation renforcées pour garantir la tranquillité des citoyens. La lutte contre les pratiques illicites, telles que la vente non réglementée ou le gardiennage informel, sera intensifiée, tout comme la surveillance des frontières pour empêcher la contrebande de bétail et d'autres produits.

Le chef du gouvernement a conclu en insistant sur l'importance d'un suivi rigoureux et d'une coordination optimale entre les ministères pour garantir un Ramadan paisible et organisé, tout en protégeant le pouvoir d'achat et la santé des citoyens.