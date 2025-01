Tunisie: Tataouine - Réouverture de la Cité des sciences

Après une interruption qui a duré dix jours au cours desquels la cité des sciences de Tataouine a fermé ses portes en vue d'effectuer des travaux d'extension, de réaménagement et de rénovation qui ont concerné surtout l'espace réservé à l'exposition des dinosaures, les ateliers scientifiques et autres activités, elle a rouvert ses portes au public en ce début de la nouvelle année 2025 .

Les travaux accomplis ont coûté la bagatelle de 1MD, selon son directeur Jamel Jerry. La cité apparaît maintenant avec un nouveau look et des équipements interactifs modernes et à la pointe de la technologie.

A noter que les activités les plus marquantes lors des dix jours passés ont porté surtout sur l'aviation avec la participation de l'Association tunisienne de l'aéronautique (ATA), en l'occurrence des vols de planeurs au-dessus de la ville de Tataouine, des cours de simulation de l'aviation civile et ses étapes ainsi que certains aspects techniques vulgarisés aux participants et des clubs de robotique pour des enfants entre 8 et 15 ans. Et vu que cette inauguration a coïncidé avec les vacances scolaires, la présence était massive.

L'installation d'un planétarium numérique doublerait la capacité d'accueil de l'ancienne coupole dans le domaine de l'astronomie et de la technologie spéciale.

A signaler que lors de cette réouverture, une convention a été signée avec le Conseil régional des régions et des districts pour activer le travail en commun et principalement tout ce qui concerne le tourisme scientifique dans tout le sud tunisien.