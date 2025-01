Madagascar: Les mini-réseaux - Une solution majeure pour fournir de l'énergie propre aux zones rurales du pays

L'énergie à Madagascar

À Madagascar, seulement 36 % de la population a accès à l'électricité. La situation est encore plus alarmante dans les zones rurales, où seulement 10 % des habitants bénéficient de ce service essentiel. Cette réalité constitue un frein majeur au développement durable du pays.

Le gouvernement malgache s'est fixé comme objectif de garantir l'accès à une énergie propre et abordable d'ici 2030, conformément à l'objectif de développement durable 7 des Nations Unies. Toutefois, cet objectif ambitieux est entravé par des ressources financières limitées et un contexte difficile, tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Il s'avère en effet financièrement peu viable et physiquement irréalisable d'étendre le réseau des services publics de l'État aux communautés rurales isolées.

Pourquoi des mini-réseaux solaires ?

Pour surmonter ces obstacles, des mini-réseaux solaires hybrides ont été construits et mis en service dans les zones mal desservies, avec la participation du secteur privé. Compte tenu de la faible densité de population et de l'exposition solaire élevée à Madagascar, ces mini-réseaux représentent souvent la solution la plus rentable pour instaurer un accès universel à une électricité fiable et abordable.

La bonne nouvelle est que ces dernières années ont marqué un tournant positif pour le secteur des énergies renouvelables à Madagascar. Malgré les défis, de nombreuses possibilités se présentent. L'environnement réglementaire à Madagascar permet au secteur privé d'opérer à grande échelle, avec des procédures d'octroi de licences claires, des tarifs reflétant les coûts et le soutien du gouvernement.

ANKA souligne d'ailleurs que « le cadre réglementaire de Madagascar a considérablement amélioré les activités au cours des dernières années. D'importants efforts sont déployés pour rendre le secteur plus attractif pour les acteurs et les investisseurs privés ».

La Facilité universelle pour l'énergie

En 2020, l'initiative Énergie durable pour tous (SEforALL) a lancé le Fonds d'accès universel à l'énergie (FUE), un fonds de subvention multidonateurs visant à offrir des incitations basées sur les résultats aux entrepreneurs privés. Lorsqu'un projet de mini-réseau est approuvé, le FUE accorde 592 dollars US par raccordement au réseau électrique, permettant ainsi de couvrir les coûts initiaux, d'assurer la viabilité du projet et de réduire les risques financiers.

Début 2024, le FUE a signé des accords avec quatre entreprises (Africa GreenTec, ANKA Madagascar, Autarsys et WeLight) pour le déploiement de 30 mini-réseaux à Madagascar, dont 27 ont déjà été entièrement construits. Cela représente une capacité photovoltaïque totale installée de 832 kilowatts-crête et une réduction de 614 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an. Plus de 600 entreprises et établissements ont été raccordés, et plus de 250 000 personnes bénéficient d'un accès nouveau ou amélioré à l'électricité.

La flexibilité et la portée du FUE se manifestent à travers les différents canaux de soutien financier disponibles pour les entrepreneurs. ANKA a remporté des appels d'offres, tandis que d'autres entreprises ont utilisé LinkedIn pour participer.

Défis pour les entrepreneurs et solutions apportées par le FUE

L'un des principaux défis rencontrés par les entrepreneurs est le risque financier. Le financement de leurs projets est déjà complexe, sans compter l'obstacle supplémentaire que représente le faible pouvoir d'achat des consommateurs d'électricité. C'est là qu'intervient le financement mixte, le FUE étant reconnue pour son efficacité en matière de subventions. Grâce à la réduction de la charge financière, les entrepreneurs peuvent se concentrer sur la recherche de solutions à d'autres problématiques.

Autres défis et solutions proposées

D'autres difficultés persistent, telles que les délais d'exécution prolongés, exacerbés par des procédures complexes, notamment en ce qui concerne les questions douanières. La récente annulation des exonérations de taxes à l'importation pour les projets d'électrification rurale et d'énergie renouvelable a entraîné des conséquences néfastes : les équipements sont bloqués en douane, entraînant des retards importants dans la réalisation des projets. Africa GreenTec souligne que « la transparence et la rapidité du traitement sont essentielles ».

Par ailleurs, ANKA a observé que les infrastructures routières sont souvent en mauvais état, rendant la circulation difficile : « Bien qu'il existe des infrastructures routières, leur dégradation complique l'accès ». Africa GreenTec a validé et proposé une solution : « Les efforts conjoints de l'État et des donateurs internationaux doivent s'étendre non seulement aux routes nationales, mais aussi aux routes secondaires pour améliorer l'accès aux communautés rurales ».

Un autre défi majeur réside dans la méconnaissance des utilisateurs finaux concernant l'électricité. « Sensibiliser et informer nos clients est l'une de nos tâches les plus cruciales. Souvent, les habitants des villages ont peu d'expérience avec l'électricité », explique un représentant d'Africa GreenTec. Les entrepreneurs ont mis en place des processus de sensibilisation, comprenant des événements d'information publique et des discussions individuelles avant et après la mise en service d'un mini-réseau. Ces initiatives visent à enseigner l'utilisation sûre et efficace de l'électricité, ainsi que le fonctionnement du système tarifaire.

Une fois que les bénéficiaires sont mieux informés, les entrepreneurs s'appuient souvent sur les comités locaux de gestion de l'électricité pour établir un lien avec les communautés qu'ils desservent et renforcer la confiance et la coopération. Ces comités sont composés de membres élus ou désignés par les communautés elles-mêmes, ce qui favorise un dialogue ouvert dans le cadre duquel les préoccupations peuvent être facilement exprimées et des solutions convenues.

Pour garantir une meilleure inclusion, les entrepreneurs ont tendance à embaucher localement. Par exemple, Africa GreenTec emploie cinq ingénieurs à son siège et deux ingénieurs sur chaque site de mini-réseau.

Éclairer l'avenir

Avec le précieux soutien du FUE, Africa GreenTec construit actuellement le premier de 68 sites d'un projet ambitieux, en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ). Autarsys se concentre sur le renforcement des capacités, le développement de partenariats et la sensibilisation à l'utilisation productive de l'énergie. En plus d'étendre ses activités liées aux mini-réseaux à Madagascar, ANKA cherche à consolider sa présence sur de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne, ayant déjà des projets en cours en Zambie et en République démocratique du Congo.

Ces entrepreneurs, en collaboration avec le FUE, ont réalisé des avancées considérables pour lutter contre la précarité énergétique. Ils tracent la voie à suivre et offrent des enseignements précieux pour l'expansion de l'électrification décentralisée à Madagascar et ailleurs.

