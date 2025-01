Madagascar: VIH/SIDA - La protection des droits fondamentaux, au coeur de la lutte

La journée mondiale du Sida est célébrée chaque année le 1er décembre. Pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, l'ONG Réseau Madagascar Solidarité LGBT (ORMS LGBT) a prévu d'intensifier les actions de sensibilisation qui ne devraient pas uniquement avoir lieu à cette date de célébration. En 2024, le thème retenu est « suivons le chemin des droits », soulignant l'importance cruciale des droits humains dans la lutte contre le VIH/Sida.

Ce thème réaffirme qu'il est impossible d'éradiquer le VIH sans garantir et protéger les droits fondamentaux de chaque individu. D'après cette ONG, il est essentiel de placer les droits humains et l'engagement communautaire au coeur des actions et des politiques. Cependant, de nombreux défis subsistent. « Aujourd'hui, le VIH ne constitue plus une condamnation à mort grâce aux traitements disponibles. Ce qui tue encore, ce sont la stigmatisation, la discrimination, et le manque de ressources pour maintenir et élargir les efforts de lutte.

Ces obstacles freinent non seulement les progrès, mais aggravent aussi les vulnérabilités des populations déjà marginalisées », informe l'ORMS LGBT. Dans ce contexte, il est impératif de multiplier les initiatives visant à sensibiliser, à éduquer et à mobiliser autour des droits humains. Il s'agit notamment de garantir un accès équitable aux soins, de lutter contre les inégalités et de mettre fin aux violences et à la marginalisation. L'ONG Réseau Madagascar Solidarité LGBT invite tous les acteurs - communautés, décideurs, organisations et citoyens - à s'unir dans cette lutte commune. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où le sida ne représente plus une menace, et où chaque individu peut vivre dans la dignité et la liberté, libéré de la stigmatisation et de la discrimination.