Madagascar: Nouvelle cyclogenèse - La future tempête Dikeledi à plus de 3000km des côtes malgaches, impact attendu samedi

Le nouveau système, probablement future tempête Dikeledi, se trouve actuellement à 3195 km à l'Est d'Antalaha, selon Météo Madagascar, tandis que le CMRS Réunion parle d'une menace directe pour l'île Tromelin entre jeudi et vendredi prochains et Madagascar, samedi.

Pour le moment, le système ne présente pas de danger pour les deux prochains jours. La future tempête se nommera Dikeledi, nom proposé par l'Afrique du Sud sur la liste des cyclones de la saison cyclonique 2024-2025. Future Dikeledi progresse et pourrait s'intensifier au fur et à mesure de sa progression. Elle pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale (FTT). Pour l'heure, Météo Madagascar indique une progression vers l'Ouest à une vitesse de 20km/h à 25km/h. Et de souligner qu'en dépit des conditions favorables au niveau des températures de la mer, celles au niveau de l'atmosphère le sont moins pour accélérer son évolution en tempête. Les données satellites indiquent des vents de 45km/h à 55km/h.

Pour sa part, Météo France-Réunion indique que la future tempête Dikeledi sera à l'origine de fortes pluies, de vents forts et de fortes houles à Madagascar avant son impact sur le pays.

Vigilance

Les cinq prochains jours seront décisifs pour Madagascar, où l'impact de la future tempête est attendu vers samedi sur la partie Nord-Est de la Grande île. L'atteinte du stade de tempête est attendue vers jeudi et le stade de FTT avant d'atteindre Madagascar après avoir transité au Nord des Mascareignes.

Ce système, actuellement en cours d'évolution, influera certainement sur le temps sur la Grande île le week-end prochain, à partir du samedi 11 janvier 2025. Les populations des régions DIANA, SAVA et Ambatosoa devront redoubler de vigilance et suivre régulièrement les informations météorologiques concernant cette future tempête.