Angola: Une plus grande attention aux travailleurs des institutions pénitentiaires en 2025

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a promis, pour cette année, une plus grande attention aux conditions sociales et de travail des agents qui travaillent dans des institutions pénales.

Manuel Homem, qui parlait lundi, à l'Institut Supérieur des Sciences Policières et Criminelles Osvaldo Serra Van-Dúnem, à Luanda, sur les perspectives pour la nouvelle année dans le secteur qu'il dirige, a dit que les agents des institutions criminelles travaillent souvent dans des conditions sociales inadéquates.

Pour cette année, a-t-il poursuivi, "nous espérons un service pénitentiaire qui offre des conditions de plus en plus humanisées, avec des politiques concrètes pour une meilleure rééducation et resocialisation des détenus".

De même, a-t-il affirmé, la coordination avec d'autres organismes impliqués dans l'administration doit être renforcée pour réduire la surpopulation des établissements pénitentiaires.

Le renforcement de la capacité d'intervention du Service de Protection Civile et d'Incendie (SPCB), l'augmentation de sa capacité technique et pédagogique, afin de garantir la prévention et l'intervention rapide, sont également inclus dans les perspectives pour l'année en cours.

Dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la délinquance, il a ajouté que le secteur continuera à élever les niveaux de mesures policières pour lutter contre la vandalisme des biens publics et le trafic illicite de minerais stratégiques et autres ressources.

Il a souligné que la Police Nationale doit continuer à mettre en oeuvre la stratégie de prévention et de correction des comportements illégaux, visant à lutter contre la corruption active et passive, ainsi qu'à travailler sur l'exaltation patriotique.

Ceci, a-t-il soutenu, afin de renforcer la préparation du personnel à fournir un service intégral et exemplaire.

L'événement a réuni des officiers, des officiers supérieurs et subalternes, des agents, des fonctionnaires, entre autres.