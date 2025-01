Angola: L'archive « Constantino Camõli » préserve les souvenirs de Huambo

Huambo (Angola) — L'Archive provinciale de Huambo « Constantino Camõli », qui sera inaugurée mercredi prochain, a été créée pour conserver les souvenirs, documents, photographies et archives historiques de cette région et d'autres régions du pays.

Le siège du bâtiment, entièrement réhabilité, est situé dans l'espace adjacent au Centre Culturel « Manuel Rui Monteiro », dont l'ouverture officielle a lieu lors de l'événement central de la Journée Nationale de la Culture (8 janvier).

Il s'agit de la deuxième infrastructure de ce type dans le pays, après Luanda.

L'information a été fournie mardi à l'Angop par le directeur du Bureau de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports de la province de Huambo, Jeremias Piedade, qui a indiqué qu'il s'agit de collections physiques et numériques mémorables, archivées auparavant dans les musées et les gouvernorats provinciaux.

Il a affirmé que l'archive « Constantino Camõli » sera utilisée pour des travaux de recherche ou des consultations pour les chercheurs, les historiens et le public en général, qui recherchent des informations sur les événements passés du pays.

Parmi ces collections, il a cité comme exemple les archives de la danse Olundongo, typique de cette région du pays, ou la Sona (écrite dans le sable) de la zone orientale de l'Angola, ainsi que des documents sur les nominations d'anciens gouverneurs, journaux coloniaux et ordonnances qui élèvent Huambo à la catégorie ville, entre autres livres.

Le responsable a dit qu'il s'agit d'aspects enregistrés qui contribuent à l'éducation des citoyens et à la fourniture de matériels, tels que des photographies et d'autres documents qui illustrent l'occupation coloniale, et qui ne peuvent pas être placés dans des musées.

Il a assuré que l'archive « Constantino Camõli » se consacrera à la promotion et au maintien de l'identité culturelle de la région et d'autres parties du pays.

Le programme de la célébration de la Journée nationale de la culture comprend, outre l'inauguration de l'archive historique « Constantino Camõli », le dévoilement de la plaque du patrimoine culturel national de la Praça Doutor Agostinho Neto.

L'événement comprend une conférence sur le thème "Culture, Identité et Angolanité", en plus de la cérémonie de remise de diplômes de mérite et de trophées aux travailleurs culturels de la province de Huambo et d'un spectacle musical et culturel au Centre Culturel Manuel Rui Monteiro.

La Journée nationale de la culture est une date de haute symbolique historique, approuvée en novembre 1986, en l'honneur du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en raison de son discours sur l'état du secteur, prononcé le 8 janvier 1979, lors l'investiture du corps dirigeant de l'Union des écrivains angolais (UEA).