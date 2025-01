Algérie: Ouverture à Alger du 21e Salon de la femme 'Eve 2025'

Alger — La 21e édition du Salon de la femme "Eve 2025", s'est ouverte mardi au Palais des expositions Safex (Pins maritimes) à Alger, avec la participation d'une centaine d'exposants représentant tous les secteurs d'activités relatifs à l'univers de la femme.

Différentes activités féminines occupent plusieurs rayons de ce salon, invitant les visiteurs à découvrir le savoir-faire de la femme algérienne dans le domaine de l'artisanat et celui de la petite industrie, entre autres, à l'image des stands représentant, les produits cosmétiques naturels, parfums, produits naturels Bio, Instituts de beauté, de bien-être et de fitness.

D'autres étalages concernent les salons de coiffures et de l'esthétique, bijoux et accessoires, prêt-à-porter, tenues traditionnelles, ainsi que plusieurs autres espaces dédiés aux produits agro-alimentaires, nutrition et hygiène, "Mère-Enfant", électroménagers, décoration intérieure, écoles de formation et associations, entre autre.

Abritant, entre autres activités, une expo-vente qui sera une occasion pour les visiteurs d'échanger avec les exposants autour des festivités de "Yennayer 2975", le 21e Salon de la femme, "Eve 2025", a été inauguré par le directeur général du World Trade Center Algiers, Ahmed Tibaoui, qui a rappelé le caractère "opportun" de cet événement "majeur" lequel "affirme le rôle et la présence de la femme dans le secteur économique, à travers les diverses activités, essentiellement en lien avec les métiers de l'artisanat et la petite industrie, qui préservent le patrimoine culturel et perpétuent les traditions ancestrales".

Organisé habituellement le mois de mars de chaque année pour coïncider avec la fête de la femme, le salon qui se déroule actuellement du 7 au 12 janvier, avait été décalé de son calendrier habituel car le mois sacré de Ramadhan intervient cette année et les quelques années à venir durant le mois mars, a expliqué M. Sibaoui, coordinateur de l'événement.

En marge des expositions, le 21e Salon "Eve 2025", a prévu des prestations artistiques de différentes troupes folkloriques de danses et de chants traditionnels, à l'instar de la troupe "Madjid Idebbalen" et le ballet "Djawhara", ainsi qu'un "méga spectacle", spécial "Yannayer 2975" et un éventuel défilé de mode, en cours de préparation.

D'autres animations mettant en valeur le savoir-faire culinaire de la femme algérienne, accompagnés de dégustation de plats ancestraux, à l'instar du "Couscous de Yennayer", ainsi que de gâteaux traditionnels sont également au programme de cette manifestation, qui se tient, depuis 2005, par le World Trade Center Algiers, avec pour objectif essentiel de mettre en valeur les métiers de la femme dans son environnement socio-familial.