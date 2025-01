Algérie: Le ministre de l'Education participe à Doha à la 14e Conférence des ministres arabes de l'Education et de l'Enseignement

Alger — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, président de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, a participé mardi, à la tête d'une délégation, à la 14e Conférence des ministres arabes de l'Education et de l'Enseignement, organisée du 5 au 7 janvier à Doha (Qatar), sous le signe "Education inclusive et autonomisation des enseignants : vision stratégique pour l'éducation dans le monde arabe", indique mardi un communiqué du ministère de l'Education nationale.

Lors de cette conférence, organisée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), le ministère qatari de l'Education et de l'Enseignement supérieur et le Comité national qatari pour l'éducation, la culture et les sciences, M. Sadaoui est revenu sur l'expérience algérienne pour réaliser un enseignement inclusif et autonomiser les enseignants, mettant en avant les efforts consentis par l'Etat afin d'assurer l'éducation et l'enseignement à tous les enfants algériens sans discrimination aucune outre l'évolution du système éducatif depuis l'indépendance.

A cette occasion, le ministre a mis la lumière sur les acquis réalisés en termes de prise en charge des personnes à besoins spécifiques en garantissant leur droit à l'éducation et à l'enseignement, dans le cadre de l'approche algérienne visant à assurer un enseignement inclusif à toutes les catégories dont les enfants des émigrés et des réfugiés issus de tous les pays, ajoute la même source.

Il a également rappelé "la prise en charge, par l'Algérie, des enfants palestiniens ayant atteint l'âge de scolarisation, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur les efforts consentis par l'Algérie pour l'autonomisation des enseignants et le perfectionnement de leurs compétences et performances, à travers l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, d'autant plus que l'autonomisation des enseignants impacte directement la qualité de l'éducation et les conclusions du système éducatif.

Une réunion d'experts a également été organisée les 5 et 6 janvier, en sus de la présentation de plusieurs documents, dont "l'éducation inclusive et l'autonomisation des enseignants : une vision stratégique pour l'éducation dans le monde arabe", document principal de la conférence.

A cette occasion, le ministre de l'Education nationale a été distingué par le directeur général de l'ALECSO, en reconnaissance de l'excellence de la République algérienne démocratique et populaire aux niveaux arabe et international dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement.

La session de clôture de la réunion des experts prévoit la présentation du rapport de la réunion, l'examen et l'adoption des recommandations, ajoute le communiqué.