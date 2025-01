Angola: Le MINSA prend des mesures contre le choléra

Luanda — Le Ministère de la Santé met en oeuvre les mesures recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé pour le traitement du choléra, après l'enregistrement de 25 cas suspects de la maladie à Luanda.

Selon une note distribuée mardi, les cas suspects, dont cinq ont entraîné des décès, ont été récemment enregistrés dans le quartier Paraíso, municipalité de Cacuaco.

En coordination avec d'autres institutions concernées, le ministère met en oeuvre des mesures pour désinfecter les zones contaminées, identifier et retrouver les contacts, ainsi qu'une enquête épidémiologique et de laboratoire approfondie pour confirmer les cas suspects, qui présentent des symptômes comme des vomissements et de diarrhée aqueuse.

Selon le document, le département ministériel cartographie et mobilise les agents de santé et des mobilisateurs sur le terrain, pour une campagne d'information et de sensibilisation visant à prévenir et combattre la maladie.

Le ministère distribue également du matériel d'information, d'éducation et de communication et de l'eau de Javel, permettant aux familles de désinfecter l'eau potable, les latrines et les salles de bain de leur domicile.

Le ministère reste déterminé à rendre compte de la situation épidémiologique de cette maladie et appelle la société à rester calme et sereine, car tout sera mis en oeuvre pour protéger la santé de la population.

En cas de suspicion de choléra, le ministère recommande aux citoyens de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche de leur domicile.

Le choléra peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère qui, en l'absence de traitement, peut causer la mort en quelques heures. La plupart des personnes infectées par V. cholerae ne développent pas de symptômes, mais peuvent propager la bactérie par leurs selles pendant 1 à 10 jours. Les symptômes apparaissent 12 heures à 5 jours après l'infection (2).

La plupart des personnes atteintes de la maladie présentent des symptômes bénins à modérés. Chez une minorité de malades néanmoins, on observe une diarrhée aqueuse aiguë sévère accompagnée d'une déshydratation qui met en jeu la vie du patient.