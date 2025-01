Algérie: Oran - Le ministre de la Communication souligne la nécessité de renforcer les médias de développement

Oran — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a souligné, mardi à Oran, la nécessité de renforcer les médias de développement pour accompagner les efforts de l'Etat dans différents domaines.

Dans son discours à l'ouverture d'une journée d'étude intitulée "La télévision algérienne, partenaire du développement et de l'investissement, et plateforme pour la promotion du produit national", organisée par l'Etablissement public de télévision algérienne, (EPTV), le ministre a souligné que les établissements médiatiques et les journalistes doivent œuvrer à renforcer l'information de développement "car l'Algérie a un besoin urgent de cet accompagnement professionnel des efforts des institutions de l'Etat dans divers secteurs".

Il a estimé que ce rôle d'accompagnement au développement joué par la télévision, en plus de son rôle médiatique, culturel et éducatif, est l'un des plus importants. Il a également évoqué de nombreux projets d'infrastructures réalisés par l'Algérie, qui ont eu une portée maghrébine et africaine.

Le ministre de la Communication a également salué le rôle important joué par les médias algériens dans le développement, soulignant que les chaînes privées peuvent également être une valeur ajoutée à cet effort national.

De son côté, le Directeur général de l'Etablissement public de télévision algérienne (EPTV), Mohamed Baghali, a indiqué que cette entreprise n'est pas seulement un média, mais aussi une institution citoyenne, soulignant le soutien que la Télévision algérienne apporte aux opérateurs économiques, ainsi qu'à la promotion des produits locaux et à l'accompagnement de la dynamique économique prônée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le même responsable a souligné le rôle de l'Entreprise publique de télévision algérienne en tant que lien entre les citoyens et les institutions de l'Etat, à travers son accompagnement constant et la mise en avant des projets de développement et des réalisations, notamment au cours des dernières années.

M. Rekkache a annoncé que l'Agence algérienne de promotion des investissements lancera prochainement une revue trimestrielle qui mettra en lumière des idées et des pratiques visant à renforcer l'attractivité de l'investissement.

Cette revue publiera des statistiques, des études et des articles analytiques sur les défis et les opportunités d'investissement, tout en stimulant le débat sur les réformes et les politiques visant à rendre le climat d'investissement plus attractif.

Il a insisté sur l'importance de mettre en lumière les actions menées au niveau national et local, de présenter les projets réalisés et de promouvoir le climat des affaires, ainsi que de valoriser et de faire connaître le produit national sur toutes les plateformes.

Il a estimé qu'il est nécessaire de passer de la simple présentation des informations économiques au public à l'adoption d'une nouvelle approche de communication, visant à renforcer le développement économique de manière à avoir un impact positif sur la conscience des citoyens et sur le développement en général, soulignant la nécessité d'impliquer les institutions dans cette démarche pour promouvoir la production nationale, qui n'est pas inférieure en qualité aux produits importés.

Les experts ont également abordé des sujets tels que "La relation mutuelle entre l'entreprise économique et la télévision" et "Les normes légales et éthiques du marché publicitaire télévisé".

En marge de la rencontre, des accords de partenariat ont été signés entre l'Etablissement public de télévision algérienne (EPTV), le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), la Société algérienne d'assurances (SAA), le Groupe sidérurgique Tosyali, le groupe "Berrahal ", la société "Tapidor " et la société "Matik" spécialisée dans l'industrie alimentaire.