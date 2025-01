Ghana: Investiture John Dramani Mahama - Le revenant de Jubilee House au pied du mur ghanéen

Depuis ce mardi 7 janvier 2025, John Dramani Mahama, candidat du National democratic Congress (NDC), est officiellement le nouveau président du Ghana. Il a été installé devant une vingtaine de chefs d'Etat, dont celui du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Un nouveau mais un peu ancien puisqu'il a déjà occupé cette fonction entre 2012 et 2017 avant d'être battu par celui qu'il vient de remplacer.

Huit ans après, il a donc pris sa revanche lors de la présidentielle du 7 décembre 2024, en devançant son principal challenger, le vice-président Mahamudu Bawumia du New patriotic party (NPP), par le score de 56,55 % des voix. La preuve est de nouveau donnée que le NPP et le NDC alternent de manière égale au pouvoir depuis le retour au multipartisme en 1992.

Retour gagnant donc pour Dramani Mahama et nouvelle alternance pour le Ghana qui s'affirme encore un peu plus comme un des bons élèves de la démocratie sur le continent. Le Ghana, le Libéria, le Nigéria, le Kenya, le Botswana, l'Afrique du Sud, etc., ces pays d'Afrique anglophone progressent dans l'enracinement de la démocratie tandis qu'en Afrique francophone, c'est toujours l'immobilisme, voire des reculs en la matière.

Celui qui vient de prêter serment, hérite d'un pays en lambeau sur les plans économique et social bien que l'inflation ait été ramenée de plus de 50 % à environ 23 %, et que d'autres indicateurs macroéconomiques se soient stabilisés. En effet, le pays de Kwamé Nkrumah reste confronté au coût élevé de la vie et au chômage qui frappe les jeunes de plein fouet.

C'est cette crise économique, la pire qu'a connu le Ghana depuis belle lurette qui a causé la perte des élections à l'ancienne majorité et propulsé à nouveau Dramani Mahama au sommet de l'Etat. Il a d'ailleurs bâti sa campagne sur cette situation économique catastrophique. Autant dire que le docteur Dramani Mahama a bien posé le diagnostic du mal ghanéen durant sa campagne, il lui reste maintenant à apporter les remèdes conséquents pour éviter que l'état du malade ne s'aggrave.

Dans son discours d'investiture, il n'a pas manqué de préciser que le système mondial de domination économique est en pleine mutation et que les pays du G7 voient leur part du PIB mondial diminuer au profit des nations du BRICS. « Ce changement va influencer notre économie et notre place sur l'échiquier mondial », a-t-il souligné. Parlant des affaires intérieures, Dramani Mahama a évoqué la nécessité de redresser l'économie du pays. « Nous allons réinitialiser notre cher Ghana », promet-il.

Mais une chose est de faire des promesses en période électorale, une autre est de les réaliser véritablement. Vu l'état dans lequel il reprend les rênes du pays, il faut attendre de le voir à l'oeuvre avant de se convaincre qu'il pourra sortir le Ghana de l'ornière dans laquelle il se débat depuis un certain temps.