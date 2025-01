Gabon: Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat dévoile une nouvelle barge flottante à Cap Caravane

Ce vendredi 3 janvier 2025, le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat Pascal Ogowe Siffon a invité son collègue, le Ministre de l'Industrie, François Mbongo Rafemo, ainsi qu'une délégation de l'Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR) et de la Marine Marchande, à découvrir la toute nouvelle caravane flottante sur le site touristique de Cap Caravane, situé dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville.

Il s'agit d'une embarcation artisanale motorisée, conçue et construite par des Gabonais. Avec une capacité de 25 tonnes, cette barge flottante peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Ce projet, dont le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat est le principal architecte, symbolise une innovation artisanale remarquable dans le secteur touristique et maritime du Gabon.

Avant sa mise en service, l'embarcation a été soumise à des tests rigoureux afin d'obtenir son certificat de navigabilité, garantissant sa sécurité et sa conformité aux normes en vigueur.

Le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a salué cette initiative et exprimé son souhait de voir ce nouveau type d'embarcation déployé sur les rivières et lacs du Gabon, dans le cadre de la promotion du tourisme domestique. Cette barge flottante représente non seulement une avancée pour le tourisme fluvial, mais également une opportunité de valoriser l'expertise artisanale locale.

La cérémonie témoigne de l'engagement du gouvernement à valoriser l'innovation, l'artisanat et les sites touristiques du Gabon.