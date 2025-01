Madagascar: Antananarivo - Les solutions à la pénurie d'eau urgent

La capitale fait face à une crise d'approvisionnement en eau, avec des projets urgents pour achever les infrastructures nécessaires et pallier les pénuries, notamment par l'installation de bonbonnes et le déploiement de camions-citernes.

Urgent. Le problème en matière d'approvisionnement en eau dans la capitale est récurrent. L'achèvement des travaux pour les infrastructures d'alimentation en eau dans l'immédiat a été abordé lors d'une réunion technique au sein du siège du PAAEP (Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable de Madagascar) à Ankorondrano, hier. Cette réunion a permis de rassembler des acteurs clés comme la Jirama, Jirama Water III et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) pour faire le point sur les projets en cours et présenter les perspectives pour 2025.

« Les projets de stations de traitement d'eau à Amoronakona ainsi que le renforcement de la station de production d'eau à Faralaza, visant à desservir le Nord-Ouest du Grand Tana, conformément aux engagements du président de la République, figurent parmi les priorités de cette année », indique Lalaina Andrianamelasoa, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH).

Actions concrètes

Cette station de traitement à Amoronakona, ayant une capacité de 50 000 m³, dans le cadre du projet Tana Water III, permet de résoudre le problème d'eau et d'améliorer l'accès à l'eau potable.

La réunion a été l'occasion de lancer les projets clés pour l'accès à l'eau à Madagascar. Plusieurs points ont été abordés, certains démarrant ou se poursuivant dans le mois à venir, marquant ainsi le début des actions concrètes pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le pays. Mais dans l'immédiat, le ministre a avancé des solutions pour résoudre le gap d'approvisionnement en eau. Ainsi, l'installation des bonbonnes d'eau dans les quartiers et le déploiement des camions-citernes. Environ trente-cinq nouvelles bonbonnes et dix-huit camions de 10m³ viendront renforcer ceux existants.

La concrétisation de ces projets revêt une grande importance pour les habitants qui font face à des difficultés en matière d'approvisionnement en eau. Actuellement, la capitale accuse un déficit estimé à 100 000 m³ d'eau en matière d'approvisionnement. Mais en attendant, les abonnés de la Jirama souffrent des pénuries d'eau, exprimant leur mécontentement face aux coupures fréquentes.

« Chez nous, cela fait plusieurs mois que l'eau ne marche plus », s'exprime Tolotra, un résident d'Ambohimahitsy. « L'eau ne revient qu'à minuit et est coupée à trois heures du matin. C'est totalement la galère », avance Alex, un habitant d'Ambanilalana Itaosy.