Gabon: Une étape historique pour le secteur des télécommunications au pays - Airtel Gabon, premier opérateur fixe autorisé

Le secteur des télécommunications gabonais franchit aujourd'hui une étape décisive grâce à la signature d'un accord historique octroyant à Airtel Gabon la première autorisation globale d'opérateur fixe. Cette avancée majeure, rendue possible grâce à la vision stratégique de Son Excellence le Président de la République et au soutien du Ministère de l'Économie Numérique et de l'ARCEP, marque un tournant pour l'ensemble de la population gabonaise.

Une triple avancée au service des Gabonais

À travers cette autorisation, Airtel Gabon s'engage à apporter des solutions technologiques adaptées à tous, grâce à trois services clés :

1. Internet haut débit via la fibre optique : Offrant aux entreprises et particuliers une connectivité fiable, performante et à des tarifs compétitifs.

2. Connectivité pour les zones les plus reculées : Déploiement d'innovations technologiques permettant de connecter les localités éloignées et jusque-là enclavées, dans l'objectif d'assurer une véritable inclusion numérique sur tout le territoire.

3. Transport de données par faisceaux hertziens : Fourniture de solutions de connectivité sur mesure pour tout opérateur économique, stimulant ainsi la collaboration et la compétitivité.

Ces innovations placent Airtel Gabon au coeur d'une dynamique de réduction des fractures numériques et d'amélioration des services de télécommunications, contribuant significativement à l'intégration numérique de tous les citoyens.

Une volonté partagée pour un Gabon inclusif et compétitif

Cette avancée souligne également l'engagement fort de l'État gabonais à instaurer une concurrence saine et transparente entre opérateurs, un levier essentiel pour la réduction des coûts des services de télécommunications. En intégrant ces objectifs dans la politique nationale de lutte contre la cherté de la vie, le Gouvernement démontre sa ferme volonté de créer des conditions favorables au bien-être des populations.

Airtel Gabon, acteur majeur du changement

En tant que partenaire stratégique et dynamique du développement numérique national, Airtel Gabon joue un rôle clé dans la réalisation de cette vision commune. Depuis plusieurs années, l'entreprise investit dans les infrastructures, la technologie et le capital humain afin de soutenir la transformation digitale du pays.

Avec ce nouvel accord, Airtel intensifie son engagement à réduire la fracture numérique en offrant des services accessibles, innovants et durables. Notre ambition est de connecter les Gabonais partout où ils se trouvent et de leur offrir des outils leur permettant de participer pleinement à l'économie numérique mondiale.

Une ambition partagée pour l'inclusion numérique

Nous saluons l'impulsion décisive donnée par les autorités, et renouvelons notre engagement à être un partenaire de premier plan dans la construction d'un Gabon connecté, compétitif et inclusif. Ensemble, nous sommes convaincus que cette dynamique contribue non seulement à la modernisation du secteur des télécommunications, mais également à l'amélioration de la vie de tous les Gabonais, réduisant ainsi les inégalités et favorisant un développement économique équitable.

CPAG/MTM