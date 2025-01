Bénin: Kemi Seba pourrait briguer la présidence

Alors que la classe politique au Bénin se prépare à une nouvelle élection présidentielle, le nom de l'activiste Kemi Seba refait surface et attire l'attention.

L'activiste panafricain Kemi Séba, connu pour ses positions tranchées contre le franc CFA et son militantisme en faveur de la souveraineté africaine, laisse entendre qu'il pourrait briguer la magistrature suprême. Mais quelle est aujourd'hui sa cote de popularité au Bénin ? Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, n'est pas une figure inconnue au plan international.

L'activiste, récemment déchu de sa nationalité française et plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale, a su s'imposer au début des années 2000 dans le militantisme panafricain.

Ses manifestations contre le franc CFA, son réseau d'activistes et ses déclarations controversées lui ont assuré une visibilité médiatique constante. Ce qui a aussi focalisé l'attention de nombreux jeunes, dont certains sont même devenus ses partisans.

Position radicales

Seth Kanlisou, jeune écrivain devenu lui aussi militant, estime que "son influence est étendue dans des régions où les populations étaient confrontées à une extrême précarité due notamment à des instabilités politiques, au terrorisme, aussi à une gabegie financière et à une mauvaise gouvernance. Et cela a poussé à des changements radicaux, des pays qui ont pris le chemin de la souveraineté désormais".

Mais l'activisme de Kémi Séba lui vaut de plus en plus de critiques auprès de beaucoup d'autres jeunes Béninois, certains le qualifiant d'extrémiste ou de populiste.

Diane Johnson l'a côtoyé il y a un peu moins de 10 ans alors qu'elle était encore étudiante. "Je l'appréciais vraiment pour son discours percutant et sa critique du néocolonialisme, explique-t-elle. Il avait séduit beaucoup de jeunes comme moi. Mais il ne propose pas de solutions concrètes pour répondre aux défis socio-économiques actuels de notre pays. Vous avez dû le constater, même ses partisans fustigent ses prises de position radicales et ses confrontations régulières avec les autorités. Et puis ses messages sont devenus redondants".

Popularité relative au Bénin

Pour nombre d'observateurs, sa popularité semble tenir ailleurs, mais la réalité sur le terrain, au Bénin, est toute autre.

Morgan David, analyste politique, note que "Kèmi Séba est beaucoup plus reconnu dans cette lutte panafricaniste-là que dans la pratique même de l'animation de la vie politique. Et donc cette baisse (de sa cote) serait forcément due à cette absence-là, en matière d'initiatives conduisant à reconnaître son animation de la vie politique et son rapprochement des citoyens béninois dans leur quotidien. C'est totalement différent".