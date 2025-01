Burkina Faso: Commune de Mogtédo - Une centaine de femmes formées aux métiers verts

Le Consortium Alliance pour une mine responsable (AMIR) et Association des Femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB) a organisé, du 02 au 17 décembre 2024, des sessions de formations sur les activités vertes génératrices de revenus au profit d'une centaine de femmes.

Les femmes de Kagtanga et Nobsin dans la commune de Mogtédo, sont désormais aptes à mener des activités génératrices de revenus, respectueuses de l'environnement et à mieux gérer leurs gains. Du 02 au 12 décembre 2024, une centaine de dames, vivantes sur des sites miniers artisanaux desdites localités, ont bénéficié de formations complètes sur la fabrication du charbon écologique et la gestion financière. L'initiative est du Consortium Alliance pour une mine responsable (AMIR) et Association des Femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB).

Selon le chargé de projet de l'AMIR, Bénoit Kambiré, ces formations visent à promouvoir des activités vertes durables, en lien avec la transformation des légumes et la fabrication de charbon écologique, ainsi que des compétences en gestion financière et en marketing. « Sur les sites miniers artisanaux, les femmes restent souvent sans alternatives économiques et laissées à elles-mêmes. Avec ces formations, elles vont développer des AGR », a indiqué M. Kambiré.

Il a expliqué que la fabrication du charbon écologique tient compte des contextes environnementaux de la commune de Mogtedo où « il n'y a pas assez de bois, il n'y a pas de sources d'énergie ». « Il faut vraiment le charbon écologique comme alternative », a insisté Bénoit Kambiré. « Notre objectif est d'améliorer les moyens de subsistance des bénéficiaires tout en favorisant leur inclusion sociale et économique et la protection de l'environnement », a ajouté le chargé de projet de l'AMIR.

La centaine de dames, membres des Associations de femmes exploitantes minières artisanales des sites de Kagtanga et Nobsin qui ont reçu des équipements d'installation, ont salué l'initiative du consortium. Pour Mariam Ouédraogo, ces sessions de formation ont été une opportunité de partage de connaissances avec les autres. « Nous sommes très contentes. L'approvisionnement en bois est un souci pour nous. Il faut aller très loin en brousse pour en avoir, mais grâce à la formation, nous saurons utiliser le peu de matières que nous avons pour fabriquer le charbon pour la cuisine. Nous pensons aussi à commercialiser pour prendre soin de nos enfants », s'est-elle réjoui.

Les présentes formations entrent dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Promouvoir l'égalité des genres et l'inclusion sociale des femmes et des filles dans les communautés minières artisanales et à petite échelle des régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central du Burkina Faso ». Il est prévu de renforcer les capacités économiques de 200 femmes et jeunes filles en leur offrant des formations pratiques et adaptées sur des activités génératrices de revenus.