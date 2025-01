Algérie: Commerce - Mesures proactives pour éviter toute éventuelle fluctuation sur les marchés pendant le Ramadhan

Alger — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni a annoncé, mardi à Alger, la prise de mesures proactives, en coordination avec d'autres secteurs, pour éviter toute éventuelle fluctuation sur les marchés pendant le prochain mois de Ramadhan.

"Dans le but d'assurer la stabilité du marché national et son approvisionnement en divers produits de consommation, alimentaires et agricoles, notamment à l'approche du mois sacré de Ramadhan, le ministère a tracé un programme proactif prévoyant des mesures préventives pour éviter toute éventuelle fluctuation, en associant les secteurs de production représentés essentiellement par l'agriculture, l'industrie, ainsi que les secteurs de l'intérieur et des collectivités locales et du Commerce extérieur, en sus des associations professionnelles et des représentants des différentes filières productives", a précisé M. Zitouni dans une allocution lue en son nom par le directeur général par intérim de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Hocine Zaoui, lors d'une journée d'information consacrée à la loi de Finances 2025.

A ce propos, le ministre a salué "les efforts consentis par les comités locaux conjoints pour suivre quotidiennement la situation des marchés à l'échelle nationale et proposer les mesures nécessaires, en intervenant si besoin est, sous la supervision directe des walis, qui ont souligné, lors de la récente rencontre avec le Gouvernement, l'importance d'activer les cellules de veille locales en vue d'assurer un approvisionnement régulier du marché".

Zitouni a également appelé à "redoubler d'efforts pour renforcer l'efficacité de la production locale, des chaînes d'approvisionnement et de distribution, et encourager la communauté d'affaires et l'innovation, en concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier aux questions de sécurité alimentaire étant liée à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, à la promotion de la production locale et à l'approvisionnement régulier et équilibré du marché national".

Evoquant, par ailleurs, le recensement économique des produits nationaux confié à la CACI, le ministre a affirmé que ce recensement, prévu prochainement, contribuerait "à une meilleure compréhension des dynamiques de l'économie nationale et permettra l'élaboration de politiques publiques plus efficaces, en présentant une vision pertinente sur le processus de croissance en Algérie".

Dans une allocution prononcée lors de cette journée organisée par la CACI, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a, estimé que la loi de finances 2025 "a cerné l'ensemble des problématiques et défis majeurs auxquels est confrontée l'économie nationale", soulignant que "sa mise en oeuvre nécessite une coordination entre les différents secteurs en conjuguant tous les efforts pour parvenir aux objectifs escomptés, et atteindre le plus haut niveau de performance".

A cette occasion, M. Faid a présenté une batterie de mesures et d'incitations contenues dans la loi de finances 2025, lesquelles 'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques de l'Etat sur le plan socioéconomique, notamment celles relatives à l'amélioration du pouvoir d'achat et la préservation du cadre de vie des citoyens, et à la mobilisation de ressources fiscales supplémentaires en fonction de la capacité de contribution de chaque contribuable, sans pour autant augmenter la pression fiscale.

A cela s'ajoutent, poursuit-il, les mesures visant à encourager l'utilisation des moyens de paiement électronique et scriptural en vue de réduire la circulation fiduciaire en matière de transactions économiques.

-- Plus de 11.700 projets d'investissement enregistrés --

A cette occasion, les représentants de la Direction générale des impôts (DGI), la Direction Générale du Budget (DGB) Direction générale des Douanes (DGD), la Direction générale du Domaine national, et la Banque d'Algérie (BA), ont présenté nombre d'interventions, pour expliquer les différentes mesures prévues dans la loi de finances 2025.

De son côté, la représentante de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), a révélé dans un exposé présenté à cette occasion que l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré plus de 11.700 projets d'investissement, jusqu'à la fin du mois de décembre écoulé, dont 218 investissements étrangers.

Ces projets d'investissement sont à même de créer plus de 284.900 emplois une fois concrétisés, selon l'intervenante qui a indiqué que le secteur de l'Industrie se taillait la part du lion avec un taux dépassant 38%, suivi les secteurs des Transports et des Travaux publics avec 20 %.

En ce qui concerne la répartition géographique, 27% des projets sont prévus dans les Hauts-Plateaux contre 21% dans les wilayas du sud, contribuant ainsi la réalisation d'un développement territorial équilibré, a-t-elle précisé.

Pour sa part, le représentant du Conseil du Renouveau algérien (CREA), Djamel Guidoum, s'est félicité dans son intervention des mesures contenues dans la loi de finances 2025, visant à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et à encourager l'investissement local.

A son tour, le président de la CACI, Kamel Hamni, a souligné l'importance de cette journée d'information, affirmant que la tenue de ce genre de rencontres permet aux opérateurs économiques de mieux comprendre la teneur des mesures et des avantages de ce texte de loi, en vue de protéger le produit national et à le rendre plus compétitif.

Ont assisté aux activités de cette journée, le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, des cadres des ministères des Finances et du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, des représentants d'Organisations professionnelles ainsi que des responsables d'entreprises économiques.