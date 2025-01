Congo-Brazzaville: Bureau de l'Assemblée nationale - Alain Pascal Leyinda succède à Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou

Député de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), élu dans la circonscription électorale unique de Mayoko, dans le département du Niari, Alain Pascal Leyinda a été élu au poste de deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, lors de la troisième session extraordinaire tenue le 7 janvier au Palais du Parlement, à Brazzaville.

Candidat unique, Alain Pascal Leyinda a obtenu 142 voix sur les 144 disponibles. Il succède au député de la deuxième circonscription électorale de Sibiti, dans le département de la Lékoumou, Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou, qui occupait ce poste depuis 2009. En effet, le président du parti politique « La Chaîne » a été démis de ses fonctions à la demande du groupe parlementaire de la majorité présidentielle qui a exigé son remplacement. Composant la majorité absolue avec 132 députés à l'Assemblée nationale, les élus du Parti congolais du travail et alliés ont saisi le président de cette institution pour convoquer cette session.

« Le deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale s'est permis, sans aucun signalement ni justificatif, de s'absenter de son propre gré de la cérémonie de clôture de la dernière session ordinaire budgétaire du 23 décembre 2024, provoquant ainsi un retard préjudiciable à la tenue de cette cérémonie. Ce comportement a causé une désorganisation avec pour conséquences un grave dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Ayant fait ainsi, le député Kignoumbi-Kia-Mboungou a prouvé son incapacité à demeurer membre du bureau de l'Assemblée nationale », a justifié le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Accel Arnaud Ndinga Makanda, dans sa déclaration.

Une démarche soutenue par les responsables des groupes parlementaires de l'Upads et de l'Union des démocrates humanistes à l'Assemblée nationale qui ont assimilé ce scénario à la vitalité de la démocratie en République du Congo. Après les déclarations des groupes parlementaires, les députés ont voté par acclamation la révocation de Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou avant de procéder à l'élection du nouveau deuxième secrétaire du bureau de la chambre basse du Parlement.

S'exprimant tout juste avant sa déchéance, Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou s'est félicité du temps passé au bureau de l'Assemblée nationale : « Je ne veux pas revenir sur le reproche qui m'est fait, semble-t-il que j'ai boycotté la session, encore que j'ai préparé la synthèse mais je ne pouvais pas la présenter. Je voudrais vous demander des excuses de n'avoir pas pu présenter la synthèse comme je le faisais d'habitude. Quand j'ai dit tout cela, je voudrais renouveler mes remerciements de la confiance que vous m'avez faite depuis 2009 jusqu'à ce jour ».

Satisfait de son élévation, Alain Pascal Leyinda a rappelé que cette élection prouve que les institutions de la République fonctionnent d'autant plus que l'Assemblée nationale n'a fait qu'appliquer les dispositions contenues dans son règlement intérieur et de l'article 119 de la Constitution du pays. Il a remercié tous ses collègues de l'Assemblée nationale qui ont voulu porter leur choix sur sa modeste personne en le responsabilisant au niveau du bureau. Il a aussi remercié son parti, l'Upads, et son premier secrétaire, Pascal Tsaty Mabiala, qui l'ont proposé à ce poste, sans oublier le président de la République, garant de toutes les institutions.

Etre au plus près de la population

« C'est sous le signe de la prise de responsabilité que je place mon action. Il faudrait que les Congolaises et les Congolais sachent, comprennent ce qui se fait à l'Assemblée nationale, parce que nous n'avons pas communiqué suffisamment. Je vous rappelle que le deuxième secrétaire a pratiquement trois grandes missions. La première, il est chargé de la communication, de la presse et de l'information. Il est le porte-parole de l'Assemblée nationale, c'est lui qui porte la parole des 151 députés », a rappelé le nouveau deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale.

Il entend, en effet, rendre visibles les activités des commissions permanentes et des groupes parlementaires, ainsi que le travail en dehors du vote des lois. « Les commissions mènent des enquêtes parlementaires, il faudrait que le peuple soit au courant, lorsque les commissions descendent sur le terrain. Nous venons avec cette ambition de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit au plus près de la population, parce que les députés sont les représentants du peuple. Il faut que le peuple sache ce que le député fait exactement au niveau de l'hémicycle, le contrôle de l'action du gouvernement », a conclu le député de Mayoko.

Clôturant les travaux, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, s'est félicité du climat de franchise et de convivialité qui y a prévalu. « On peut dire sans ambages que la démocratie, une fois de plus, a dit son mot. Chaque député a voté librement sans pression et selon sa conscience. L'autorité a ainsi parlé pour accompagner la démocratie. La preuve irréfutable est que l'Assemblée nationale est une chambre hautement politique.

En somme, les députés que nous sommes se sont engagés diligemment à défendre les valeurs cardinales qui fondent notre République comme la liberté, la paix, la sécurité des citoyens, la cohésion sociale, le respect de l'autre, l'unité plus que tous les enfants du Congo qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest », a-t-il déclaré. Il a rappelé que les députés sont des hommes d'honneur, de dignité, des hommes intègres et de vérité qui veillent au respect de la parole donnée et des engagements pris dans l'exercice de leurs fonctions.