Congo-Brazzaville: Promotion de l'entrepreneuriat - Le Pnud engagé à soutenir les jeunes innovateurs congolais

En vue d'accompagner les jeunes innovateurs de la ville océane et valoriser leurs initiatives, Adama Dian Barry, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en République du Congo, a récemment organisé une rencontre à la Chambre de commerce, au cours de laquelle plusieurs solutions innovantes devant permettre de résoudre les problèmes vécus au quotidien par des Congolais ont été présentées.

Placée sous la houlette de Louis Gabriel Missatou, deuxième vice-maire de la ville, la rencontre qui s'est déroulée le 19 décembre dernier, en présence de Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, a permis à Adama Dian Barry d'écouter les jeunes innovateurs et créateurs des applications et services numériques de la ville. Cela, pour mieux connaître les solutions innovantes qu'ils ont conçues et les défis qu'ils rencontrent dans leur mise en oeuvre. L'occasion a également permis de regarder comment les aider à valoriser leurs initiatives et les faire connaître afin d'en faire bénéficier au Congo et aux autres pays d'Afrique et du monde.

L'auditoire a été édifié sur le projet de cartographie des innovateurs du Congo, initié par le Pnud en vue de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat congolais. 205 projets innovants ont déjà été enregistrés dans ce cadre et le Pnud entend impulser plusieurs d'entre eux. « Avec les autorités du pays, nous allons travailler pour les aider à protéger leur savoir. Le Pnud entend élargir la liste des innovations et prendre en charge plus de jeunes. Il sera là à leurs côtés pour pérenniser les solutions, pour qu'un business model voit le jour et leur permette de vivre de leurs idées, de leurs effets», a promis Adama Dian Barry.

Les jeunes innovateurs ont présenté leurs solutions dans diverses domaines, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture et le commerce. Des solutions devant contribuer à résoudre les problèmes vécus au quotidien par la population congolaise comme Vital Vitium (électrification à partir des arbres), Gaz Tech (achat du gaz butane selon son budget avec un compteur smart pour contrôler la quantité de gaz utilisé) et Wumela Bio Charbon (charbon écologique fabriqué avec des déchets de la biomasse). Les jeunes innovateurs ont exprimé leur besoin des partenaires pour développer leurs projets et de soutien des autorités congolaises pour mettre à disposition leurs solutions.

Au cours des échanges, les jeunes ont bénéficié des conseils et orientations des officiels. Remerciement le Pnud pour cette initiative, le premier vice-maire, Louis Gabriel Missatou, s'est réjoui des solutions présentées, particulièrement celles pouvant régler certains problèmes de la mairie de Pointe-Noire relatifs à la sécurisation des recouvrements des ressources des marchés, la transformation des déchets et l'éclairage public.

«Nous sommes à la recherche des solutions durables», a-t-il indiqué. Adhérant à l'idée de la constitution d'un conseil consultatif émise pendant les échanges avec les jeunes, Louis Gabriel Missatou les a exhortés à être une jeunesse smart, entrepreneur et non rouge. «Il est intéressant que vous preniez en charge votre destin par la création des entreprises, que vous organisiez pour avancer et pouvoir recevoir du soutien», a-t-il conseillé.

De son côté, Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre de commerce, a encouragé les jeunes à devenir des entrepreneurs, précisant : « Il y a l'innovation mais il faut que l'idée que vous proposez se transforme en projet. Il faut arriver à passer de l'innovateur à l'entrepreneur». Pour ce faire, la Chambre commerce, qui s'est dite prête à être partenaire, a proposé cinquante places pour cinquante innovateurs à sa formation Primo-entrepreneur axée sur les bases pour devenir entrepreneur. Elle mettra aussi à la disposition des jeunes innovateurs une salle pour leurs rencontres.

Par ailleurs, Didier Sylvestre Mavouenzela a suggéré aux jeunes de créer une plateforme des innovateurs ainsi qu'une activité de rencontre acheteurs/ vendeurs. Il leur a conseillé de proposer des solutions ayant un avenir économique. «Vous devez vous structurer. Parler entre vous, parce que vous avez les mêmes problèmes au lieu de le faire individuellement. Créer pour commercialiser, pour vendre aux entreprises tout en sachant quels sont leurs besoins», a-t-il instruit, invitant les jeunes à protéger leurs idées et leurs innovations avant d'en parler.

Au terme de la rencontre qui a permis de poser les bases de la collaboration entre les jeunes innovateurs de Pointe-Noire et le Pnud, mais aussi la mairie et la Chambre de commerce de la ville, Adama Dian Barry les a félicités pour leurs bonnes initiatives et leur réflexion bouillonnante. Les encourageant à proposer des solutions innovantes et durables pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, elle a souligné avec satisfaction : «Pointe-Noire est porteur d'innovations, le Congo est un berceau d'innovation».