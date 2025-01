Algérie: Hidaoui et Sadi reçoivent des membres de la Commission de la jeunesse et des sports de l'APN

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui et le ministre des Sports, Walid Sadi, ont reçu, mardi à Alger, des membres de la Commission de la jeunesse, des sports et des activités associatives de l'Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué un communiqué du ministère de la Jeunesse.

"Soucieux du renforcement de la collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif, MM Hidaoui et Sadi ont reçu, dans le cadre de l'exercice du rôle de contrôle des députés sur le l'action du Gouvernement, le président de la Commission de la jeunesse, des sports et des activités associatives de l'APN, Houdaifa Zeghouane, accompagné du vice-président de l'APN, Rachid Zine, et du membre de la commission, Ismail Brahimi", précise la même source.

La rencontre a permis, aux membres de la Commission, de passer en revue les grandes lignes du programme d'action de la commission, et de présenter une série de propositions visant à renforcer l'efficacité des activités de la commission au profit des deux secteurs, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et assurer la pérennité de la coordination et de l'action commune entre la commission et les services des deux ministères", ajoute le communiqué.