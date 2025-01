Algérie: La campagne de vaccination antigrippale se poursuit jusqu'à la fin de la saison hivernale

Alger — La campagne de vaccination antigrippale se poursuit jusqu'à la fin de la saison hivernale et cible particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans, les adultes et les enfants atteints de maladies chroniques, ainsi que les femmes enceintes, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

"A l'effet de limiter la transmission et de diminuer le risque de complications de la grippe, le ministère de la Santé rappelle que la campagne de vaccination antigrippale 2024-2025 est toujours de rigueur, jusqu'à la fin de la saison hivernale. Elle concerne tout particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques adultes et enfants, et les femmes enceintes", précise la même source.

Le ministère souligne également que "le dispositif de surveillance de la grippe, mis en place à travers le réseau sentinelle national, est chargé de suivre la circulation des virus de la grippe saisonnière et qu'en raison des conditions météorologiques, une augmentation de la circulation des virus de la grippe est attendue".

En outre, le ministère insiste sur "l'importance des mesures d'hygiène pour limiter la propagation de la grippe, bien que la vaccination demeure la meilleure protection".

Parmi ces mesures, il est recommandé de "limiter les contacts avec les personnes malades, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement et se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique".

Par ailleurs, le ministère rappelle que "d'autres virus respiratoires circulent durant la saison hivernale, tels que le virus respiratoire syncytial (VRS) qui peut provoquer une bronchiolite ou une pneumonie, principalement chez les jeunes enfants".

Concernant le virus HMPV (Métapneumovirus humain), identifié pour la première fois en 2001, il "affecte principalement les jeunes enfants et les personnes âgées, bien qu'aucun cas n'ait été détecté en Algérie", note le ministère, précisant que "tous les virus hivernaux peuvent présenter les mêmes symptômes incluant la fièvre, la toux, l'écoulement nasal et la respiration sifflante".

"Les mesures préventives contribuent à réduire la propagation de ces virus et à protéger les personnes, en particulier les plus vulnérables", conclut le communiqué.