Algérie: Agence algérienne de promotion de l'Investissement (AAPI) - Plus de 11.780 projets enregistrés fin 2024

Oran — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré, jusqu'à la fin de l'année 2024, plus de 11.780 projets d'investissement au niveau national, pour un montant total dépassant les 4.730 milliards de DA, a indiqué, mardi à Oran, le Directeur général de l'Agence, Omar Rekkache.

"Le nombre de projets enregistrés au niveau des guichets uniques de l'agence, jusqu'au 31 décembre dernier, s'élève à 11.788 projets, pour un montant total excédant les 4.730 milliards de DA, avec l'engagement de créer 285.000 emplois", a précisé M. Rekkache, lors d'une journée d'études intitulée "La télévision algérienne, un accompagnateur du développement et de l'investissement, et une plateforme pour la promotion du produit national", organisée par l'Etablissement Public de Télévision Algérienne.

Parmi ces projets enregistrés, 218 sont liés à des investissements étrangers (82 investissements directs étrangers (IDE) et 136 en partenariat), a fait savoir le même responsable.

Il a souligné que ce nombre de projets enregistrés au niveau des guichets uniques de l'agence est "une preuve tangible du retour de la confiance chez les investisseurs et les porteurs de projets", en plus des milliers de manifestations d'intérêt d'investisseurs locaux et étrangers.

"L'agence oeuvre à fournir les conditions idoines pour concrétiser ces projets, notamment en matière de disponibilités foncières nécessaires", a indiqué M. Rekkache, relevant que "ces statistiques marquent le début de la récolte des fruits des réformes".

Et d'ajouter : "le rythme s'accélérera pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à savoir 20.000 projets d'investissement dans les cinq prochaines années".

Evoquant les réformes profondes du système d'investissement instaurées par le Président de la République, M. Rekkache a indiqué qu'elles visent essentiellement à améliorer le climat d'investissement et à instaurer la confiance chez les opérateurs économiques, favorisant ainsi la croissance économique et réalisant les objectifs de développement économique et social.

Ces réformes reposent sur trois principaux piliers : la clarté et la stabilité des législations, associées à un système institutionnel efficace et cohérent.

La simplification et la facilitation des procédures permettent des services de qualité aux investisseurs dans un cadre de transparence et d'égalité de traitement, renforçant leur confiance et leur satisfaction, en plus de l'harmonisation de la politique de promotion de l'investissement avec les orientations stratégiques de l'Etat.

Il a précisé qu'une transition vers la deuxième phase de la mise en oeuvre de ces réformes est déjà en cours, soulignant dans ce sens que "des instructions nécessaires ont été données par le Président de la République pour renforcer le portefeuille foncier de l'AAPI, avec un maximum de terrains aménagés, afin de répondre à la demande croissante, tout en actualisant et adaptant périodiquement les textes réglementaires aux évolutions économiques, pour répondre aux exigences de chaque étape".

M. Rekkache a également évoqué le travail en cours pour faire du guichet unique une véritable plateforme où l'investisseur peut obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de son projet, conformément aux directives du Président de la République.

"Nous offrirons également des services de financement, un facteur-clé de l'investissement, en ouvrant des guichets pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services de notariat, de création d'entreprises, entre autres".

Il a ajouté que les permis de construire et d'exploitation "seront délivrés exclusivement au niveau du guichet unique de l'Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement dans les semaines à venir".