Algérie: Arkab reçoit des députés de l'APN de la wilaya de Mostaganem

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la circonscription électorale de la wilaya de Mostaganem, dans le cadre de l'écoute et de la prise en charge des préoccupations en lien avec le secteur, indique le communiqué.

La rencontre à laquelle ont participé les députés Bouchama Abdallah, Khachaa Ismail, Hammou Mohamed, Benhammou Cherif, Bekkaddour Benatia Belkacem et Sakras Mohamed, a porté sur "plusieurs questions, notamment le raccordement énergétique (électricité et gaz) des zones non raccordées, des zones rurales, des exploitations et des espaces agricoles, en sus de l'extension des réseaux électriques et la généralisation de l'énergie solaire dans les régions éloignées, selon le communiqué.

La rencontre a également permis, ajoute le communiqué, "d'examiner la possibilité de transférer certaines lignes électriques très haute tension ainsi que le projet de réalisation d'une centrale électrique à Sonagther".

A cette occasion, des projets économiques et de développement à la wilaya de Mostaganem ont également été évoqués dont "le renforcement des projets et des activités d'investissement minières dans la wilaya, outre des questions liées à la l'installation de réservoirs de gaz butane dans les régions éloignées, au financement des équipes sportives et aux dossiers de recrutements dans les établissements du secteur".

Lors de cette rencontre, M. Arkab a souligné l'engagement de son secteur ainsi que ses institutions à concrétiser et à parachever les programmes de raccordement à l'électricité et au gaz dans la wilaya, relevant que "toutes les communes de la wilaya sont raccordées à l'électricité, en attendant le raccordement des autres régions, non encore raccordées, ainsi que de deux autres communes au gaz naturel".

Concernant les exploitations agricoles, le ministre a précisé que, dans le cadre d'un programme urgent, "584 projets de raccordement à l'électricité ont été recensés, dont 572 ont été réalisés, tandis que huit (8) projets sont en cours finalisation en matière de démarches administratives et mise en service, et quatre autres projets en cours de réalisation".

S'agissant de l'avancement des travaux de la centrale électrique de Mostaganem, d'une capacité de production de plus de 1450 mégawatts, il a fait part de "l'entrée en service de cette centrale dans les prochains jours, laquelle renforcera les capacités de production d'électricité dans la wilaya et les wilayas voisines, contribuant ainsi à répondre aux besoins des populations, des agriculteurs, des investisseurs et des industriels", a ajouté la même source.

A noter que le taux de couverture en électricité dans la wilaya a atteint 96 %, tandis que le taux de couverture en gaz naturel a atteint 60 %, selon le ministère.

Evoquant l'investissement minier, M. Arkab a insisté "sur l'importance extrême accordée par son secteur au développement de l'activité minière et au renforcement de son rôle en tant que pilier essentiel pour accélérer le processus de diversification de l'économie nationale", soulignant que Mostaganem "est l'une des wilayas riches en ressources minières, notamment en bentonite qui se distingue par ses multiples utilisations dans différents secteurs".