Congo-Brazzaville: Co-présidence du Focac - Le pays s'engage à renforcer la solidarité avec la Chine

Arrivé à Brazzaville le 7 janvier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a eu une séance de travail avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso, en présence des délégations des deux pays.

Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean- Claude Gakosso, a expliqué dans son discours le plan d'action, notamment le rôle que le Congo doit jouer en vue de consolider et développer les relations entre la Chine et l'Afrique.

« Il s'agit de jouer un rôle de premier plan pour la mise en oeuvre du plan d'action de Beijing et des dix actions du président Xi Jiping », a précisé le ministre.

Sur ce, a-t-il poursuivi, le gouvernement travaillera conjointement avec les partenaires chinois pour explorer les voies du développement et de la modernisation. A cet effet, les projets seront soumis conformément au consensus dégagé par le Comité chinois de suivi du Focac et l'ambassade du Congo lors de leur séance de travail.

« Nous devons ensemble montrer à la communauté internationale notre ferme détermination à construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique à l'ère nouvelle. Nous réitérons notre adhésion au projet de la Ceinture et la route et sollicitons l'approfondissement des échanges pour bénéficier de l'expérience de la Chine en matière de gouvernance », a indiqué le ministre.

Sur l'actualité internationale, Jean-Claude Gakosso a insisté sur la paix et la sécurité en Afrique où, malheureusement, de nombreux foyers de tensions persistent (République démocratique du Congo, Soudan, Libye, Mozambique, Grands Lacs, régions du Sahel, Corne de l'Afrique). « Nous avons besoin de ses deux valeurs cardinales pour garantir la croissance mondiale et réserver un avenir radieux à notre jeunesse. Nous devons agir maintenant, pour ne pas qu'il soit trop tard », a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger.

Jean-Claude Gakosso a également évoqué plusieurs autres sujets qui ont marqué l'actualité au Congo et ailleurs, notamment la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, dans le cadre du changement climatique, organisée en juillet 2024 à Brazzaville, à l'issue de laquelle un projet de résolution relatif à l'adoption d'une décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement a été soumis aux Nations unies. « La République du Congo sollicite le soutien de la partie chinoise », a indiqué le ministre.

La 9e conférence ministérielle du Focac, la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres sujets ont été largement évoqués.

De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a tout d'abord souligné l'importance des relations sino-congolaises, puis salué la coprésidence du Focac menée par le président congolais, Denis Sassou N'Guesso.

« Depuis l'établissement des relations diplomatique, il y a 60 ans, nous avons ensemble affronté les défis et tissé des relations indestructibles. La coopération sino-congolaise a apporté des bénéfices réels et palpables à nos deux peuples et l'amitié sino- congolaise continue d'être à l'avant-garde des relations sino-africaines », a fait savoir Wang Yi.

« Je voudrais encore adresser toutes mes félicitations pour cette coprésidence congolaise. C'est une marque de confiance comme en témoignent tous les pays africains, membres du forum », a-t-il ajouté.

Après la séance de travail entre les deux parties, le ministre chinois des Affaires étrangères a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.