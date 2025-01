Tunisie: 491 mines artisanales neutralisées par l'armée

Les forces militaires opérant dans les zones désignées comme zones d'opérations militaires ont réussi, jusqu'à la fin du mois d'août 2024, à neutraliser de manière proactive 491 mines artisanales, comme l'a annoncé le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, lors de la séance plénière de ce mardi, au Parlement de Bardo.

En réponse aux questions des députés concernant les efforts du ministère de la Défense en matière de déminage, Sehili a souligné, lors de cette session dédiée à l'examen du projet de loi modifiant le décret relatif à "l'Institution Fida", que les formations militaires poursuivent le déminage des itinéraires et zones suspectes 24 heures sur 24, en déployant des unités spécialisées dans ce domaine.

Le ministre a également précisé que l'institution militaire met en place une série de mesures de sensibilisation pour informer les habitants et les visiteurs des zones proches des lieux à risque, notamment en installant des panneaux d'avertissement autour des zones concernées et à leurs points d'entrée. Des campagnes de sensibilisation régulières sont également menées par les autorités locales et les médias.

De plus, Khaled Sehili a indiqué que le ministère de la Défense supervise une institution publique spécialisée, le "Centre d'excellence pour le déminage", créé par le décret n° 233 de 2018. Ce centre réunit des experts et des spécialistes possédant une grande expérience, ainsi qu'une solide réputation régionale dans ce domaine.

Il a expliqué que, en cas d'explosion de mine et de blessures humaines, les structures du ministère interviennent selon des protocoles spécifiques, qui incluent la fourniture des premiers secours et l'évacuation des victimes vers les structures sanitaires les plus proches. Selon la gravité des blessures, un transfert peut même être effectué par avion militaire vers la capitale pour un traitement à l'hôpital militaire ou vers Sfax à l'avenir. Le ministre a insisté sur le fait que ces interventions s'inscrivent dans les engagements de l'institution militaire pour garantir la préservation des vies humaines et fournir une aide légale.

Il est à noter que la séance générale, consacrée à l'examen du projet de loi n° 79 de 2024 portant modification du décret n° 20 du 9 avril 2022 relatif à "l'Institution Fida", a été suspendue à 19h30, et reprendra demain à 10h00.