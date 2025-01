Tunisie: A l'espace Casabo à Sidi bou Saïd - Noutayel, l'homme qui fait danser le métal

Il invente des formes, affronte le métal et l'acier, raconte une histoire. Il donne mouvement et équilibre à ces structures, leur offre moteurs, roulements et chaînes de transmission.

Une grenouille qui fait voler un hydravion, des libellules agitées, des mouettes au vol hiératique ou des poissons qui ondulent. Nous sommes dans le monde étrange et onirique de Noutayel, l'artiste ingénieur roboticien, si inclassable qu'on ne saurait le cantonner dans une case.

Alors sculpteur, oui, car il invente des formes, affronte le métal et l'acier, raconte une histoire. Ingénieur mécanique, certainement, car il donne mouvement et équilibre à ces structures, leur offre moteurs, roulements et chaînes de transmission. Roboticien, certes, car il programme, et domine. Mais plus que tout poète, car il donne des ailes à l'acier, fait danser ses animaux mythologiques et offre le mouvement perpétuel à ses lourdes structures.